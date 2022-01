L’anticiclone sarà ancora presente nella giornata di oggi ma la situazione sta per cambiare in maniera repentina a causa dei venti freddi provenienti dalla Russia. Vediamo le condizioni meteo nel dettaglio.

Nella giornata di ieri abbiamo vissuto una domenica abbastanza piacevole, l’anticiclone ha fatto splendere il sole su gran parte dell’Italia, ma il suo effetto benefico sta per finire. Aria gelida proveniente dalla Russia abbasserà (a cominciare da oggi) vertiginosamente le temperature.

Si registra una nuvolosità generalizzata soprattutto verso il Sud dove sono previste nevicate anche a bassa quota come in Calabria o Sicilia. Tutto sommato le condizioni meteo per la mattinata sono stabili, ma in giornata tutto può cambiare.

Nel dettaglio le previsioni meteo

La bassa pressione proveniente dalla Russia favorirà la formazione di gelate e nebbia specie nel Centro-Nord, la qualità dell’aria peggiorerà in modo notevole e l’inquinamento sarà decisamente troppo persistente, specie nella Pianura Padana.

Qualche nuvola anche al Sud, finora graziato dall’anticiclone. Una debole pioggia sui Balcani passerà da Nord al Sud Italia. Anche se le temperature subiranno qualche variazione sarà il prossimo fine settimana a far battere i denti in bocca, si registrano temperature sotto lo zero. Venerdì il Maestrale soffierà in tutto il Paese.

La nebbia sarà presente nel Veneto e in Emilia Romagna, nelle valli di Toscana ed Umbria a bassa quota anche in Lombardia. Al Centro-Sud il cielo sarà parzialmente nuvoloso e c’è il rischio di rovesci.

Le temperature minime si avvicineranno allo zero, specie durante la notte mentre le massime sfioreranno il 15 gradi.