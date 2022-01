Veronica Gentili spopola sul web con una serie di scatti che lasciano tutti senza parole, quale preferite?

Classe 1982, giornalista e conduttrice, Veronica Gentili è al timone del programma “Controcorrente” in onda ogni domenica su Rete 4. Ha iniziato la sua carriera come attrice di cinema e teatro per poi dedicarsi interamente al mondo del giornalismo.

Ha esordito collaborando con Il Fatto quotidiano ed oggi è una professionista affermata e conosciuta da tutti. Anche sui social è molto attiva e seguita e non perde occasione di condividere con i fan alcuni scatti strepitosi.

Veronica Gentili, quale look preferite? – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Poco prima di andare in diretta con la puntata del 16 gennaio 2022 di “Controcorrente”, Veronica Gentili ha voluto condividere con i fan alcuni scatti degli appuntamenti precedenti che hanno mandato in tilt chiunque li abbia visti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Laura Pausini colpita dal collega più amato: la cantate è ferita

Una foto più bella dell’altra, una serie di look che hanno fatto impazzire il web. Eleganza, classe e sensualità non mancano mai. Il suo sguardo è unico e irresistibile. “Lunga serata tutti insieme” ha scritto sotto al post.

I follower non hanno potuto fare a meno di lasciare qualche commento sotto al post e tra questi si legge: “Sempre più bella e brava“, poi ancora “Ogni colore mette in risalto la tua bellezza”, qualcun altro ha aggiunto: “Musa, regina, dea”.

Nel corso degli anni Veronica Gentili è riuscita a conquistare la fiducia del pubblico italiano che la supporta e sostiene, la giornalista ha talento, è intraprendente e determinata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>“Come un pittore che dipinge un quadro perfetto”, Lucia Javorcekova e un posteriore da crepacuore: chapeau – FOTO

Dopo “Controcorrente” quali saranno altri progetti da realizzare? Per il momento non ci sono dettagli al riguardo, la conduttrice continua il suo percorso su Rete4 con nuovi appuntamenti e tante novità in arrivo.

La presentatrice sta cavalcando l’onda del successo, sta ottenendo grandi risultati con impegno, passione e determinazione. Il pubblico continua a supportarla e a fare il tifo per lei.