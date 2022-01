Scontro tra due auto: morti due ragazzi di 17 e 18 anni

Un incidente stradale, avvenuto ieri sulla Massese a Torrechiara di Langhirano (Parma), è costato la vita a due ragazzi di 17 e 18 anni.

Due morti ed un ferito grave, tutti giovanissimi. Questo il drammatico bilancio dell’incidente verificatosi ieri lungo la strada Massese nel territorio di Torrechiara, frazione di Langhirano (Parma). A perdere la vita un ragazzo di 18 anni ed una 17enne. I due viaggiavano, insieme ad un ragazzo di 20 anni, a bordo di un’auto che si è scontrata con un’altra vettura. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato i tre ragazzi in ospedale, dove purtroppo il 18enne e la 17enne sono morti poco dopo. Il 20enne versa, invece, in gravissime condizioni.

Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 16 gennaio, due ragazzi sono morti in un terribile incidente stradale lungo la Massese nel territorio di Torrechiara, frazione di Langhirano, in provincia di Parma.

Le vittime sono Joseph Venturini, 18enne residente a Parma, e Martina Karakach, di 17 anni. Stando alle prime informazioni, come riporta la redazione di Parma Today, Joseph, Martina ed un ragazzo di 20 anni si trovano a bordo di una Mercedes classe A di colore nero che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un’altra vettura, una Ford guidata da una 56enne.

Dopo il violentissimo impatto, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere i tre ragazzi e li hanno affidati ai soccorritori che, dopo le prime cure, hanno provveduto al trasporto d’urgenza presso l’ospedale Maggiore del capoluogo di provincia emiliano. Qui, purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per Joseph e Martina, deceduti poco dopo il ricovero nel reparto di rianimazione. Versa in gravissime condizioni, riporta Parma Today, il 20enne che era sulla Mercedes insieme alle due vittime.

Intervenuti anche i carabinieri di Langhirano che si sono occupati dei rilievi di legge per ricostruire la dinamica e risalire alle cause dello scontro.