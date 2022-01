L’attrice ieri sera ha debuttato su Rai 1 con una nuova fiction dedicata alla nonna scomparsa durante le riprese, seducente ha fatto innamorare tutti i fan.

In questi giorni sono ripartite le riprese della seconda stagione di “Mina Settembre”. Serena Rossi è l’attrice del momento, la sua popolarità è sulla cresta dell’onda visto che ogni volta che compare in tv è sempre un’esplosione di apprezzamenti da parte dei telespettatori.

L’attrice napoletana è attivissima sui social e anche ieri non è stata da meno. Accanto all’ultimo post Instagram si leggono centinaia di messaggi concitati da parte dei fan super entusiasti:

“Ma cosa seeeeeei???? 💜”, “La tua bravura immensa! 😍 Sere, sei pazzesca. Non basterebbe un commento per descrivere tutto quello che trasmetti in ogni ruolo che interpreti! 🔝❤️”, “Semplicemente meravigliosa 😍😍😍 trama, ambientazione, attori e naturalmente tu ❤️ come sempre fantastica 👏”. A cosa si riferiscono? Vediamolo nel dettaglio.

Serena Rossi “femminista inconsapevole”, domina la scena ne “La Sposa”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

I commenti si riferiscono alla prima puntata della fiction Rai “La Sposa” andata in onda ieri sera. Si tratta di una saga familiare ambientata negli anni Sessanta e che descrive le sorti di una giovane donna calabrese, Maria, costretta a sposare per procura un uomo veneto (Giorgio Marchesi) per salvare i debiti di famiglia.

Maria si trasferisce al Nord dove troverà un ambiente bigotto e maschilista ma dove col tempo riuscirà a farsi amare e a diventare una femminista inconsapevole del suo potere intrinseco. L’attrice ha confessato che in Maria ha trovato molto di lei: “In lei ho riconosciuto la mia stessa resilienza, stessa pazienza, la voglia di lavorare, il senso di appartenenza a una famiglia”.

Nella serie di Giacomo Capiotti la Rossi emerge ancora una volta in modo predominante come una prima donna, energica e versatile che riesce in modo poliedrico ad adattarsi ad ogni ruolo diverso che le viene assegnato.

Nella foto del post condiviso sui social la vediamo infatti con il viso severo e arrabbiato, le è appena stata comunicata la decisione di sposare uno sconosciuto. Qui Serena emana una grinta indescrivibile che solo poche colleghe riescono ad emulare con così grande disinvoltura.

Bellissima e intrigante, già dalle prime battute della serie in molti si sono accorti che anche questa sarebbe stata un successone per lei. Prossimo appuntamento a domenica 23 gennaio ore 21.25 Rai 1.