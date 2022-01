“Superba”: Madalina Diana Ghenea, vestitino e posa incandescente. Scoperti lati irresistibili del fisico divino – FOTO

Madalina Diana Ghenea ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi incredibile. La visione da infarto scatena le fantasie.

Curve ipnotiche, fascino magnetico, sguardo folgorante. Madalina Diana Ghenea torna a stupire il pubblico con una serie di scatti sulla sua pagina Instagram indimenticabili. Come sempre la 34enne ha fatto sognare i fan con la sua bellezza indescrivibile.

Di origini romene, la classe 1987 è nota nel panorama dello spettacolo come modella e attrice. Sbarcata in Italia a soli 14 anni per lanciarsi nel mondo delle passerelle, di seguito ha preso parte a spot e format di successo.

Accostata al giocatore della Roma Nicolò Zaniolo, ha poi debuttato nella recitazione, in particolare catalizzando l’attenzione prendendo parte al film “House of gucci” nei panni di Sophia Loren.

Oltre a tutto questo ha raggiunto un grande seguito sul web: 1 milione di follower su Instagram, il suo feed è un sogno a occhi aperti, raccolta di scatti incredibili, tanto da lasciare tutti senza fiato.

L’ultimo ha esordito il medesimo effetto, mostrandola con indosso una mise sbalorditiva.

Madalina Diana Ghenea: mozzafiato, mise sbalorditiva

