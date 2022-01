Un Posto al Sole si prepara ad un grande ritorno: molti anni fa, è stata uno dei personaggi più amati della soap opera napoletana. Pronti a rivederla?

Un Posto al Sole è la soap opera napoletana per eccellenza: nel corso degli anni abbiamo salutato e visto tornare tantissimi personaggi, alcuni invece non sono mai più tornati, altri ancora oggi li aspettiamo. Di recente, abbiamo visto fare il suo ritorno a Palazzo Palladini Nunzio, il figlio acquisito di Franco. Molti anni fa, un giovane Boschi si legò tantissimo ad un bambino e decise di adottarlo. Questo bambino veniva da una famiglia molto complicata, ma aveva una madre che gli voleva molto bene: Katia.

Un Posto al Sole, il ritorno inaspettato dopo anni: gioia sul web

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a U n P o s t o A l S o l e R a I (@unpostoalsolerai3)

Per un po’ di tempo, Franco, Nunzio e Katia hanno provato ad essere una famiglia, ma lui era troppo innamorato di Angela e alla fine non sono riusciti a regalare al loro figlio una coppia di genitori uniti. Nonostante questo, sono riusciti a dargli un po’ di serenità, considerando che il piccolo Nunzio stava crescendo della camorra e in un ambiente che poteva essere fatale per la sua crescita.

Nunzio è diventato grande lontano da Napoli, quando Katia ha deciso di portarlo via. Spesso Franco andava a fargli visita, ma solo lo scorso anno Nunzio è tornato a Napoli e si è stabilito a casa di suo padre.

Ora che Nunzio ha deciso di rimanere a Napoli, sua madre potrebbe prendere la decisione di seguire le orme di suo figlio: ebbene sì, Katia sta proprio per tornare a Palazzo Palladini dopo tantissimi anni di assenza!

I telespettatori sono a dir poco entusiasti di questa notizia: è sempre bellissimo quando nella soap opera napoletana torna qualcuno dopo tanti anni.