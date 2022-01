L’insegnante di ballo ed il fidanzato hanno dato vita ad un siparietto danzante decisamente fuori dalle righe, i fan sono stati ipnotizzati dalla loro simpatia.

“Quando diventi negativa” al Covid cosa succede? Che hai un’incredibile voglia di uscire a divertirti. Lo sa bene la maestra di ballo Veronica Peparini che dopo un lungo periodo segregata in casa con la figlia Olivia a causa del virus ieri finalmente ha dato la buona notizia ai fan che erano in pensiero per lei.

Al contrario il fidanzato Andreas Muller ha rivelato contrariato la sua positività: “Sono stato attento per due settimane con mascherina 24 ore su 24 ed ora ho il Covid, non capisco”. La coppia subito dopo aver effettuato il tampone ha deciso di fare un video ballato e cantato in cui danno notizia della loro situazione. Vediamolo.

Veronica Peparini in bianco è incredibile, lo spacco si solleva e mostra gambe da urlo

“Si sono invertiti i ruoli 😂🤦🏻‍♀️”, “Con quel vestito 👗 stai da dio 😍”, “Io ci starei ben volentieri in casa con il bel Muller 😂❤️”, “lo dico anche a te Vero, adottami!”, “Vi amo follemente”. I fan hanno commentato così l’ultimo video della coppia di ballerini che hanno entusiasmato ancora una volta con una performance casalinga unica e irripetibile.

Li vediamo infatti nel salotto, Andreas in tuta con berrettino in testa e mascherina dell’aerosol stanco e deciso a tutti i costi di restare in casa per dormire e riposare, mentre Veronica già vestita in tiro pronta ad affrontare tutta la notte a ballare per locali.

Indossa di contro stivali con gambale alto e un mini abito bianco ottico di maglia con abbottonatura laterale ed un profondissimo spacco che sale e mostra la coscia tonica ad ogni passo di danza che esegue con disinvoltura per incitare il fidanzato a darsi una mossa.

Mimano una sequenza di parole irriverenti e si beffeggiano in modo ironico. Oltre 192mila visualizzazioni in poche ore, anche stavolta la coppia ha fatto bingo con questo video così inaspettato ma allo stesso modo encomiabile.