“Non vorrei zoomare, ma..”, Diletta Leotta, nessuno resiste alla tentazione: che davanzale! – FOTO

Diletta Leotta, nessuno riesce a resistere alla tentazione di zoomare: il davanzale della conduttrice è clamoroso e stende i fan!

Archiviata la liaison con Can Yaman ormai da parecchi mesi, Diletta Leotta sembra essersi gettata a capofitto in una nuova relazione. Il fortunato sembrerebbe essere il modello Giacomo Cavalli, che proprio negli scorsi giorni è stato pizzicato in compagnia della meravigliosa conduttrice. I due, immortalati a Saint Moritz, si sono goduti alcuni giorni di relax sulla neve.

Stando alle immagini che li ritraggono insieme, la coppia sembrerebbe più che affiatata. Chiunque, d’altronde, perderebbe la testa di fronte ad una bellezza come quella della Leotta. L’ultimo post della giornalista, in men che non si dica, ha risvegliato gli animi assopiti dei fan. Zoomare, per molti, è stato inevitabile.

Diletta Leotta, nessuno resiste alla tentazione: che davanzale! – FOTO

