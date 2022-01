“Mi fai toccare il cielo con un dito”, Adriana Volpe bella da morire: si guarda proprio lì… – FOTO

La bella opinionista ieri sera si è presentata in studio con un completo giacca pantalone di un color rosso corallo, seducente anche in versione maschile.

Ieri sera si Canale 5 è andata in onda come di consueto tutti i lunedì (ed i giovedì) una nuova puntata in diretta del “Grande Fratello Vip” condotta da Signorini e le sue immancabili vallette-opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Quest’ultima ogni volta ammalia il pubblico in studio ed i fan a casa con outfit studiati a tavolino con la stilista Elisabetta Franchi che mettono in risalto la sua fisicità longilinea e perfetta, il tutto enfatizzato da un portamento da modella e una classe come poche.

Adriana ha mostrato nel dettaglio il look in un post che però ha catturato non poco l’attenzione dei follower soprattutto nella terza foto condivisa, la mossa ha destabilizzato e incuriosito.

Adriana Volpe divina, la scollatura si abbassa e lo sguardo ci cade dentro appieno

Un carosello di quattro scatti che mostrano nel dettaglio il completo giacca doppio petto e pantalone che le è stato creato su misura per l’occasione.

“Altro che #bluemonday…questa è #redpassion 🤩”, scrive lei nella didascalia che accompagna il post. Incantevole con i pantaloni a trombetta sul fondo, décolleté vertiginose e la giacca che sciancrata le dona una silhouette regale. Un colore molto insolito per lei ma che a detta dei fan è invece molto azzeccato con la sua carnagione.

“A luna rossa me parla e te!!!”, “Tu sei il rimedio migliore per questo ‘triste lunedì’ ❤️❤️”, “Innamorata di te”, ma c’è anche chi effettivamente riassume il pensiero di molti che dopo aver osservato con attenzione la terza foto hanno probabilmente pensato la stessa cosa.

“Ma quella scollatura? Mi fai toccare il cielo con un dito!”. Adriana infatti presa dalla foga delle foto iniziali ancora nella passerella dello studio si è inclinata provocatoriamente in avanti mostrando la profonda scollatura della giacca che però per fortuna non ha svelato più del necessario.

Un bel tuffo al cuore per la sua community che però è stata subito ripresa all’ordine con lo scatto successivo dell’opinionista impeccabile nella sua postazione d’ordinanza. Neppure a dirlo, migliaia i like al post in poche ore.