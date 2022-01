“Non lo dire sennò ci viene un infarto” Alba Parietti la giacca si apre nei punti giusti. Eterna – FOTO

Alba Parietti paralizza il web con uno scatto allo specchio da vera icona di stile ma anche di sensualità. Lo scollo è infinito e sotto..

Bellezza e carica sensuale in lei non sono mai mancati. Si è fatta notare proprio per questo fin da giovane e tutt’ora, anche a 60 anni compiuti, resta un’icona.

Parliamo di Alba Parietti nota per le sue relazioni famose ma anche per i suoi ruoli un po’ piccanti, primo tra tutti “Il macellaio”. Eppure la showgirl di recente ha ammesso di aver detto no a Tinto Brass. Il maestro dell’erotismo italiano avrebbe chiesto ad Alba, come lei ha raccontato, di prendere parte a “Così fan tutte” ma l’ex moglie di Oppini non se la sentì e rifiutò il ruolo.

Alba Parietti: “Sotto il vestito niente”. La FOTO

