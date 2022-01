Belen Rodriguez non è più single, grande ritorno nella sua vita: accade l’impensabile

Spunta una rivelazione clamorosa sulla vita sentimentale di Belen Rodriguez: un grande ritorno sembra essere in corso, per lo stupore dei fan.

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Queste parole di una delle più famose canzoni di Venditti, calzano a pennello per descrivere la situazione attuale di Belen Rodriguez.

La nota showgirl argentina negli ultimi anni ha catalizzato l’attenzione in merito alla sua vita sentimentale. Dalla scoppio del suo amore per l’hairstylist Antonino Spinalbese nel 2020, e la nascita della piccola Luna Marie, è stata protagonista di intere pagine di gossip.

Questo idillio amoroso tuttavia si è ben presto spezzato, portando alla fine del loro amore pochi mesi dopo il parto: tra tira e molla, le ragioni sembrano essere determinate dalle pressioni derivanti dalla nuova vita familiare e per il fatto che la coppia abbia bruciato le tappe con grande velocità.

Ritornata single, ma sempre per poco, il gossip si è subito acceso per scovare il prossimo possibile compagno della showgirl: emerge un’indiscrezione bomba su un nome dal suo passato che porterebbe a un grande ritorno.

Belen Rodriguez, tempo di ritorni: accade l’impensabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Michelle Hunziker, è ufficiale: l’annuncio inaspettato

Mamma da pochi mesi di Luna Marie, Belen nel 2013 ha dato vita a Santiago nato dal suo matrimonio con il ballerino e conduttore Stefano De Martino. La coppia ha convogliato a nozze 8 anni fa per poi lasciarsi, ma darsi di seguito darsi una seconda possibilità.

Chance declinata, portandoli a dirsi per sempre addio, o meglio così sembrava. Secondo alcune recenti voci, dopo la fine della storia tra Belen ad Antonino, i due si starebbero rifrequentando.

A rivelarlo il paparazzo Andrea Franco Alajmo negli studi di “MattinoCinque”: ai microfoni di Federica Panicucci ha svelato come i due si vedono da 3 settimane e il motivo non sarebbe il figlio. Stefano avrebbe preso Belen all’aeroporto dopo il suo viaggio in Uruguay.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Nulla di più bello” Mercedesz sotto la doccia è spettacolo inebriante: curve da k.o. – FOTO

“Belen sta tornando con l’ex marito”, il commento del paparazzo. Parole che hanno spiazzato tutti, scatenando molta curiosità nel pubblico. Se fosse così, si assisterebbe a un grande ritorno inaspettato che si pensava non potesse mai verificarsi.