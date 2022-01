Carlotta Mantovan immortala la figlia Stella in un momento veramente speciale. Lo scatto è pieno di like e commenti

Il profilo di Carlotta Mantovan, la moglie del compianto Fabrizio Frizzi, è costantemente monitorato in attesa di poter vedere qualche dettaglio o particolare della sua vita. Molto riservata, Carlotta dopo la morte del presentatore, dedica la sua esistenza a sua figlia Stella, l’eredità ed il dono che Fabrizio le ha lasciato.

Superare il lutto per lei non è stato facile, il percorso è stato lungo e tortuoso, ma lo ha fatto in nome della piccola che cresce ogni giorno di più e le ricorda il suo unico e grande amore.

Il sostegno da parte di parenti ed amici è stato forte e sentito ma un dolore così grande non è facile da rimarginare. Carlotta cerca però di non far trasparire tutto questo e vivere con la sua piccola, momenti pieni di emozioni per una vita che sia sempre luminosa, nonostante tutto.

Il volto di Stella la moglie di Frizzi non ce lo ha mai mostrato ma nell’ultimo scatto pubblicato ci parla “della meraviglia negli occhi”.

Carlotta Mantovan e la FOTO di Stella

Non ci sono aggiornamenti recenti sul profilo di Carlotta Mantovan che non è un’assidua frequentatrice dei social come non lo è più dello spettacolo. La moglie di Fabrizio Frizzi preferisce vivere e crescere la sua Stella lontano dai riflettori e solo ogni tanto si concede uno strappo alla regola.

L’ultimo scatto risale al novembre scorso e ci mostra la figlia della coppia in treno mentre guarda estasiata fuori dal finestrino. Vediamo Stella solo di profilo, con i capelli castani ed un viso paffuto.

La piccola si lascia conquistare dalla meraviglia del paesaggio che scorre davanti a sé e scopre il mondo con gli occhi ingenui della sua età. Un vero fascino per la natura che la Mantovan ha voluto immortalare e regalare a chi la segue.

Non servono parole per Carlotta per descrivere questo momento ma solo qualche hashtag che parla di gioia pura: #lameraviglianeituoiocchi #tiamoamoremio #❤️ #myall #sempreinsieme”.