Chiara Francini rapisce e conquista al primo colpo. Lo scatto di spalle cattura gli occhi dei fan che non si staccano da lì

Un’artista dai mille volti e dalle sfumature infinite. Attrice, scrittrice, presentatrice ed una personalità che non si uniforma mai. Chiara Francini è tutto questo e per chi non se ne fosse ancora accorto, può vederlo in questi giorni. Su tre fronti in contemporanea, la Francini mostra il suo lato artistico cangiante ed una bravura che non ha eguali.

A breve, infatti, potremmo vederla su Prime Video con “Tre sorelle”, una commedia romantica al femminile insieme a Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Rocio Munoz Morales e molti altri.

Dal piccolo schermo al teatro con “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, che la deve sul palco insieme ad Alessandro Federico e poi di nuovo in tv, nella veste di giudice con “Drag Race Italia” sbarcato ora su Real Time.

Chiara Francini fa volare tutti: basta una sola FOTO

Proprio da “Drag Race Italia” Chiara Francini ci regala il meglio di sé con alcuni scatti che fanno venire la bava alla bocca. In total black e con un look pieno di piumaggi, l’artista tira fuori una carrellata di bei momenti anche se tutti, o quasi, si fermano al primo ed irresistibile scatto.

“Ognuno porti i piumaggi che merita.🦚💅” ha scritto la Francini a corredo del post facendo riferimento al suo outfit ed in particolare al suo cappellino a forma di uccello che per la messa in onda aveva fatto molto parlare di sè.

“Chi non viene non vola. E viceversa. In ogni senso. 🦩D’ACCORDO??????💥💥💥❤️” scrive ancora Chiara a corredo degli scatti ed i suoi follower le dicono subito come stanno le cose. Loro volano solo guardando questi contributi.

Apoteosi di bellezza e sensualità senza precedenti. Tutti bloccati sulla primissima foto che rapisce e conquista. La Francini è di spalle, poi si gira e con lo sguardo, e non solo, cattura tutti al primo colpo.

Gli occhi cadono sul posteriore da urlo ed in un attimo è estasi pura. “La sposerei anche subito.. la più bella in Italia” scrive un suo fan ed è impossibile non essere d’accordo con lui.