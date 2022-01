“Fisico statuario” Elena Santarelli, meravigliosa in spiaggia: il bikini è semplicemente da infarto – FOTO

Elena Santarelli, il bikini fuori stagione non è mai stato così apprezzato. Lei è semplicemente incantevole.

Elena Santarelli, la conduttrice è amata particolarmente dagli italiani e continua a far parlare di sé. L’ex modella, nota per i suoi ruoli televisivi sia alla conduzione che come opinionista, è una donna dalla forma fisica sempre smagliante ed ama apparire in tutta la sua naturalezza. La Santarelli infatti non si è mai sottratta alle sofferenze che la vita le ha inflitto ed ha condiviso questo dolore col suo pubblico che la segue sin dai suoi esordi televisivi.

L’ex Professoressa dell’“Eredità” infatti si è sempre distinta per la sua tenacia e per la spontaneità, caratteristica nota a pochi. Ma con l’ultima foto ha letteralmente bloccato il social: tanti i commenti a lei destinati.

Elena Santarelli, il bikini fuori stagione alza le temperature anche sul web: magnifica

Elena Santarelli con questa foto manda tutti k.o. ed il motivo è molto semplice, il costume sembra proprio che sia stato cucito su di lei, capace di mettere in risalto le forme stratosferiche della stessa. Il suo slip nero a vita alta le conferisce quel tocco di seduzione e fascino, una femminilità innata resa ancora più accattivante da questo modello di bikini.

Il pezzo di sopra va a creare un contrasto interessante, un tocco glamour che ha subito catturato l’attenzione delle fans. Utenti che le chiedono anche con una certa insistenza il brand del modello da lei indossato alle Maldive durante una vacanza, che la stessa precisa essere del 2019, quindi un momento nostalgico che lei ricorda con molto piacere.

E poi tantissimi commenti, apprezzamenti per la bellissima Elena. “Fisico statuario dea unica ❤️😍” “Per un attimo ho pensato fossi io chiusa in quel corpo invece era un sogno…😂😂😂😂bellissima Elena👏” anche le fans mostrano tutta la loro stima verso la conduttrice e la stessa quando le è permesso, risponde in prima persona ai suoi sostenitori, palesando anche un‘intensa personalità, un’umiltà che le fa onore.