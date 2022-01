Fabrizio Frizzi, spunta la FOTO con la moglie di Albano: cosa ci fu tra i due

Fabrizio Frizzi e Romina Power, la foto pubblicata su Instagram accende nuovi dubbi: cosa successe tra i due?

Romina Power è una delle artiste più rinomate dei nostri tempi. L’ex compagna di Albano, però, prima di incontrare il pugliese e raggiungere il successo al suo fianco non ha avuto vita facile. Quando era giovanissima la cantante ha perso suo padre, un attore hollywoodiano molto famoso. Romina ne ha parlato recentemente durante un’intervista al Corriere della Sera: “La vita ci ha concesso solo pochi anni insieme. I miei genitori si sono divisi quando io ne avevo cinque, e sono stata mandata con mia sorella Taryn dalla nonna in Messico, che ci ha messo in un collegio di suore, il Marymount di Cuernavaca”.

Romina Power e la storia d’amore nata in tv

Dopo il periodo trascorso in collegio con la sorella Romina è riuscita piano piano a riconquistare la sua vita. “Dopo il Marymount a via Nomentana siamo passate in un collegio bellissimo in Inghilterra, nel Kent. Lì mi si è aperto un mondo” ha raccontato. In Inghilterra, inoltre, ha avuto l’opportunità di incontrare artisti che hanno segnato il suo percorso: “Ho conosciuto Paul McCartney più degli altri. Lui era molto alla mano, simpatico”. Romina iniziò a recitare da giovanissima, quando aveva solo 13 anni, e fu allora che conobbe per la prima volta il nome di Albano. “Quando leggevo il copione vedevo scritto ogni tanto “canzone di Albano”, ma io non sapevo chi fosse” ha raccontato. Ad un certo punto “hanno fatto un provino cinematografico per vedere se Albano ed io, come coppia, eravamo credibili sullo schermo. Pare che piacessimo”. Il resto è storia.

Romina non ha mai smesso di accompagnare la carriera musicale con qualche apparizione in tv, e uno dei suoi ruoli più celebri fu quello interpretato accanto a Fabrizio Frizzi in “Per tutta la vita…?”, un programma che dal 1998 al 2000 intrattenne migliaia di italiani.

Una fotografia pubblicata recentemente su Instagram ricorda al pubblico il successo del duo, rimasto nella memoria e nel cuore di tanti di noi. Purtroppo per il mondo del gossip, però, tra i due non sembra ci sia mai stato nulla di più di un “semplice” rapporto professionale!