“Così ci fai morire…” la Gregoraci esagera e fa il pieno di likes: abito indimenticabile – FOTO

Elisabetta Gregoraci sembra un angelo sceso in terra: elegante, bellissima e con uno sguardo che ti porta in un altro mondo. È divina

Lei è una delle belle del mondo di Instagram e della tv. Calabrese doc, dai tratti mediterranei e con un fisico statuario dove ogni muscolo è al punto giusto e le forme sanno sempre rapire gli occhi di tutti.

Elisabetta Gregoraci è alta e snella, merito in parte di Madre Natura ma anche delle dure sessioni di allenamento che le permettono di essere sempre al top anche se a tavola non disdegna mai piatti calorici e corposi.

L’allenamento in casa o in palestra per Eligreg non manca mai ed i risultati si vedono eccome. Ogni tanto ce ne dà un assaggio, sempre seguita dal suo personal trainer. Lavora su tutti i muscoli del corpo, dalle gambe alle braccia fino agli addominali. Tutto molto strong ma la Gregoraci non demorde.

Elisabetta Gregoraci ti rapisce: la FOTO da sogno

