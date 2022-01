Inizia a prendere forma la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”: annunciati i primi concorrenti ufficiali. A sorpresa si tratta di due coppie

Come accaduto lo scorso anno al termine del Grande Fratello Vip -la cui finale è fissata per il 14 marzo- Alfonso Signorini lascerà spazio alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Confermata al timone Ilary Blasi dopo il successo dello scorso anno, sebbene la conduttrice avrà accanto a sé degli opinionisti del tutto inediti. È TvBlog a svelare i nomi di chi affiancherà la presentatrice, così come quelli dei primi concorrenti ufficiali. Si tratta, a sorpresa, di due coppie composte da madri e figli.

Chi sbarcherà a “L’Isola dei Famosi”: i nomi dei primi quattro concorrenti

La nuova edizione del reality di Canale 5 prenderà il via dopo la metà di marzo, sostituendo nel doppio appuntamento settimanale il GF Vip. Nei giorni scorsi sono stati comunicati i nomi dei nuovi opinionisti che affiancheranno in studio Ilary Blasi. Si tratta di due personaggi che conoscono piuttosto bene le dinamiche de L’Isola dei Famosi e che rappresenteranno una spalla significativa nel corso delle puntate.

Nessuna riconferma per Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, protagonisti in studio della scorsa edizione, che saranno sostituiti da Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Questa mattina TvBlog ha annunciato anche i nomi dei primi quattro partecipanti che andranno a formare due coppie, rappresentando di fatto due concorrenti. La prima coppia è composta da Ilona Staller, nota con il nome d’arte di Cicciolina, ex attrice e politica, che parteciperà insieme al figlio Ludwig Maximilian Koons. La seconda coppia sarà invece formata dalla nota showgirl Carmen Di Pietro e dal figlio Alessandro Iannoni.

Sono quindi loro i primi naufraghi ufficiali che si metteranno alla prova con le dure sfide che L’Isola avrà in serbo per loro. Numerose le indiscrezioni inerenti al resto del cast, tra i nomi che circolano troviamo quelli di Loredana Lecciso, Alessia Fabiani, Luca e Gianmarco Onestini e Dayane Mello. Per il momento nessuna conferma o smentita a riguardo.

Le trattative risultano infatti essere ancora in corso, quindi per conoscere il cast completo della nuova edizione si dovrà attendere ancora diverse settimane.