Laura Cremaschi, abito provocante ogni possibile immaginazione. Spacco vertiginoso e scollatura esagerata: la showgirl lascia senza fiato i fan

È l’indiscusso valore aggiunto del grandioso successo che edizione dopo l’altra investe la trasmissione più seguita del preserale, “Avanti un Altro“, anche quest’anno “Pure di sera“. Laura Cremaschi delizia i telespettatori della sua prorompente ed esplosiva bellezza, esaltata in ogni puntata da look procaci che fanno girare la testa da qualsivoglia inquadratura.

Prima nel ruolo di “Bonas” e poi di “Regina del Web“, rispecchia nella realtà entrambi gli appellativi, con una notorietà social dalle cifre esorbitanti. Il programma condotto da Paolo Bonolis tuttavia non rappresenta la prima esperienza televisiva della modella, che in precedenza aveva partecipato a “Temptation Island” come tentatrice.

E quella della tentazione è una prerogativa inevitabile della sua immagine, soprattutto su Instagram, dove trasforma ogni post in un’irresistibile seduzione per i fan. Rosso è il colore che segna l’emozione travolgente dei fan dopo l’ultimo scatto sul social, nell’ammirarla in un outfit provocante oltre ogni possibile immaginazione.

Laura Cremaschi, una visione in rosso

Anche un attore famoso dal calibro di Alex Belli, concedendosi alla tentazione della sua avvenenza, incontra una totale confusione: momento divertente che ha segnato la prima puntata di “Avanti un Altro! Pure di sera“.

Laura Cremaschi è un vero e proprio sogno di bellezza al quale è impossibile resistere. Questo l’inevitabile destino che ha colpito i suoi followers in seguito alla pubblicazione su Instagram dell’ultimo scatto, esplosione di sensualità senza precedenti.

Il vibrante colore rosso del suo vestito accende la conturbante silhouette della “Regina del Web”, per un risultato provocante oltre ogni aspettativa. La scollatura da capogiro esibisce curve strepitose e lo spacco vertiginoso sottolinea la tonicità delle gambe scolpite.

Uno spettacolo davvero seducente che lascia gli utenti senza fiato: tripudio di like e commenti assicurati.