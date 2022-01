Le Donatella, una delle due è senza veli! La mercanzia viene fuori tutta… – FOTO

Le Donatella stupiscono ancora. Una gemella si mostra senza veli sui social. Coperta solo da una tenda, espone il suo lato più sexy.

Non è un fatto anomalo che Silvia e Giulia Provvedi, in arte Le Donatella, si mostrino senza veli sui social. Contro ogni pregiudizio e stereotipo della società, le sorelle espongono il proprio corpo in segno di libertà espressiva. Un mondo maschilista e corrotto quello che le due sorelle cercano di sovvertire, esprimendo a pieno i canoni di una società moderna, occidentale, libera e paritaria. Un duo musicale, quello de Le Donatella, nato nel lontano 2012 con la partecipazione al talent X Factor, all’interno del quale verranno guidate dal giudice Arisa che darà loro il nome attuale del gruppo. L’avventura del talent, in onda su Sky, sembrava essere soltanto un gioco per le gemelle che, invece, hanno poi intrapreso la carriera nella televisione. Hanno, infatti, preso parte a diversi show televisivi quali L’Isola dei famosi nel 2015, edizione vinta dal duo, Grande Fratello Vip 3, All Togheder Now e altri.

Una foto da urlo, la gemella bionda fa impazzire il web

Le sorelle Provvedi spesso mostrano il proprio lato più vero proprio sulle piattaforme digitali. In un mondo dove conta molto l’apparenza, le gemelle svelano i “trucchi” e gli “inganni” che si celano dietro la perfezione dei corpi scolpiti in un mondo social, fatto di foto modificate e compromesse. L’ostentazione e la continua ricerca di “piacere agli altri”, non piace a Le Donatella. Non molto tempo fa le due sorelle avevano criticato le influencer e l’innaturalezza delle loro foto. La gemella bionda, aveva poi fatto vedere quanto poteva esser bello anche un corpo con la cellulite: “ma chi stabilisce cos’è un corpo perfetto? Perché tutta questa terribile ansia di piacere agli altri che ci tramandiamo continuamente?”.

Poche ore fa uno scatto fa impazzire il web. Senza vestiti e con solo una tenda addosso, i fan esprimono tutta la loro ammirazione per un corpo dalle bellissime forme.