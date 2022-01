La modella rumena stavolta ha deciso di usare le armi pesanti, i tre scatti Instagram pubblicati ieri hanno bloccato il web per qualche ora.

Classe 1988 e nata a Slatina, in Romania, studia giovanissima il pianoforte e danza classica per sette anni, ma appena 15enne decide di volare a Milano dove intraprende la carriera di modella. Negli anni Madalina Ghenea è diventata una della modelle più quotate a livello globale per il suo fascino esotico e le curve quasi surreali che caratterizzano il fisico a clessidra dall’alto dei suoi 180 cm.

La meravigliosa modella è molto attiva nella pagina Instagram dove vanta 1 milione di follower, qui condivide sempre scatti pazzeschi che provengono da shooting realizzati con alcuni dei fotografi più bravi del momento. Non è da meno l’ultimo, dove strepitosa ha decisamente fatto sognare ad occhi aperti.

Madalina Ghenea appoggiata al vetro mostra le curve, seno e lato B esplosivi

La modella nella didascalia usa una parte del ritornello del brano di Zayn “Pillowtalk” che recita “It’s a paradise and it’s a war zone. My enemy, my ally Prisoners. Then we’re free, it’s a thin line”. Ovvero “È il nostro paradiso e il nostro campo di battaglia. La mia nemica, la mia alleata prigionieri. Poi saremo liberi, è una linea sottile”.

Vuole forse catturare l’attenzione dei fan spiegando che si sente in trappola e le manca un po’ d’aria in questo momento storico così opprimente e privo di gioia? Non sono dello stesso avviso i fan che l’hanno letteralmente sommersa di messaggi infuocati.

“In questi anni che ho il piacere di seguirti credo di avere finito tutti gli aggettivi…grazie che ci sei ❤️”, “Superba 😘❤️”, “Impegnativa 🌹”, “Secondo me, se dovessero fare un film biografico su Vampira saresti PERFETTA, le assomigli tantissimo”.

Madalina infatti indossa un baby doll di pizzo nero trasparente con micro fantasia animalier con le ghette sulle cosce formose e le spalline del top decorate con cristalli che traspaiono nonostante il vetro spesso che la separa dalla macchina del fotografo.

Si appoggia quasi ansimando sfoderando il massimo della sua seduzione con seno e fondoschiena proiettati addosso alla parete quasi come una visione celestiale apparsa per caso (o spiata all’improvviso). Sublime, una vera diva senza tempo.