Maneskin, Victoria tira fuori la lingua, la faccia di Damiano è tutta da guardare – FOTO

I Maneskin continuano a cavalcare l’onda del successo. Prima di tornare sul palco dell’Ariston, condividono una foto strepitosa

E’ passato quasi un anno da quando i Maneskin hanno ottenuto il primo posto a “Sanremo 2021”, conquistando la stima e l’affetto di milioni di fan che adesso li seguono ovunque. La loro musica è una vera rivoluzione sotto ogni punto di vista ed è per questo che il gruppo in pochissimo tempo è riuscito a farsi amare da vecchie e nuove generazioni.

Nell’attesa di rivederli come super ospiti nella prima serata di “Sanremo 2022“, i ragazzi non hanno perso occasione di condividere con i follower qualche scatto della loro ultima tappa.

Maneskin, cosa è successo in quel di LA – FOTO

Il 2021, restrizioni a parte, è stato per i Maneskin un anno strepitoso e ricco di successo. Il gruppo ha ottenuto la vittoria di “Sanremo 2021”, ha conquistato il primo posto all’Eurovision ed è volato negli Stati Uniti per un tour.

Su Instagram i ragazzi hanno appena pubblicato una serie di foto scattate a Los Angeles che hanno fatto il giro del web. Lo scatto che salta all’occhio è il primo piano di Victoria e Damiano. Lei è intenta a leccare la guancia del suo amico e collega, ma lui sembra quasi infastidito.

Il post ha conquistato circa un milione di like e qualcuno non ha perso occasione di lasciare commenti come: “Siete fenomenali” e poi ancora “Siete leggenda”.

La loro carriera è appena iniziata ed il futuro è ancora tutto da scrivere. I Maneskin hanno molto da raccontare e da esprimere attraverso la loro musica che è pura energia. Il loro stile è pazzesco e il trucco particolare è provocante e seducente. E’ tutto pronto per tornare all’Ariston, “Non vediamo l’ora, sarà un’emozione fortissima” hanno rivelato i ragazzi.