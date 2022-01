“Nulla di più bello” Mercedesz sotto la doccia è spettacolo inebriante: curve da k.o. – FOTO

Alla luce del Sole la bellissima Mercedesz condivide un suo momento di relax ed intimità con i suoi fan. In primo piano, destabilizzanti: “curve zuppe” da k.o.

L’attrice, modella e showgirl di origini ungheresi, Mercedesz, ha appena ammesso di aver ammesso di aver “messo su del peso” durante il rilassante periodo delle festività natalizie. Ma, pochi soltanto a pochi istanti dalla sua rivelazione al pubblico tenutasi su IG, ha poi deciso in egual maniera di non buttarsi giù di morale e dimostrarlo in diretta.

L’idea della soubrette classe 1991, sembrerebbe essere quella di tornare in forma il più presto possibile. Nonostante sia lei stessa ad ammettere, poco più tardi, di come le sue avvertenze non vogliano indicare che lei si ritenga “grassa, anzi…“. In tenuta sportiva, volendo forse tornare al dinamismo di un’energica routine quotidiana caratterizzata da utili parentesi di fitness, vorrà anche donare un utile consiglio ai suoi follower. In vibrante attesa di elogiare, nel finale ed al massimo, delle sue “straordinarie forme” in un box doccia en plein air.

