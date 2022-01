Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi potrebbero essere prossimi al divorzio, Alessandro Rosica racconta tutto su Instagram.

Il 2022 non è iniziato benissimo per Michelle Hunziker, che dopo le varie insinuazioni razziste dell’anno scorso ha perso credibilità e sostegno dai fans che un tempo la adoravano ciecamente. La presentatrice ha inaugurato il nuovo anno senza marito, sola con le amiche e “con un’espressione malinconica” (si legge sul web). Il mondo del gossip parla già di un imminente divorzio, ma la Hunziker non sembra pronta ad affrontare il discorso pubblicamente. Alcuni dettagli, però, fanno pensare al peggio.

Michelle Hunziker e Trussardi, cosa sta succedendo?

Michelle Hunziker è sposata con Tomaso Trussardi, ricco imprenditore che, però, ultimamente non si vede più in compagnia della compagna. Anzi, Michelle ha iniziato l’anno nuovo da sola, riaccendendo i tanti rumors che negli anni hanno criticato la coppia e ne hanno previsto la fine imminente. Di recente la presentatrice ha confessato al settimanale Chi: “Ho cominciato a prendermi degli spazi miei, ad andare via qualche ora o un weekend. Con la mia mamma, con le amiche, con Auri… senza togliere nulla alle persone che amo, ma semplicemente dando più spazio a me stessa”. Oggi, però, il fatto che Trussardi non si veda più da nessuna parte fa pensare al peggio.

Su Instagram Alessandro Rosica, della pagina Investigatore Social, ha raccontato il peggio: “Michelle in crisi con il marito Trussardi, In corso purtroppo ci sarebbe una grossa crisi, attualmente amici della coppia sostengono di non sapere del divorzio, ma che i due ci starebbero provando seppur sia difficile la situazione. Motivo? Lui avrebbe fatto il furbetto. In bocca al lupo e speriamo sia solo un misunderstanding”.

Sarà vero? La Hunziker e Trussardi divorzieranno a breve? Per il momento nessuno dei due si è fatto sentire sull’argomento, ed è probabile che siano stati solo gli impegni lavorativi di lui a tenerli lontani. Finche c’è silenzio, però, tutte le possibilità, restano aperte.