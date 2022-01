Michelle Hunziker, è ufficiale: l’annuncio inaspettato

Dopo un periodo di crisi e voci sul web, Michelle Hunziker ha aggiornato i fan sulla sua storia d’amore con Tomaso Trussardi

Anche le migliori favole d’amore possono finire ed è quello che è successo tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La coppia, dopo dieci anni, ha annunciato la loro separazione attraverso un comunicato stampa affidato all’Ansa.

Così dopo momenti di dolcezza, spensieratezza, felicità è arrivato l’addio che ha lasciato di stucco gli italiani e in particolare i fan della conduttrice che si ritrova a divorziare per la seconda volta.

Michelle Hunziker, arriva la separazione con il secondo marito

La presunta crisi era ormai argomento di discussione da giorni, ma fino ad oggi nessuno dei diretti interessati aveva fatto trapelare indizi al riguardo. Da qualche ora è uscito il comunicato scritto da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, pubblicato dall’Ansa.

Così viene riportato: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. – c’è scritto – La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”.

La notizia ha già fatto il giro del web e sono in tanti a sperare in un ripensamento, visto che da tanti Michelle e Tomaso erano considerati una delle coppie più belle degli ultimi tempi. Secondo quanto si apprende dalle loro parole, i due si sono lasciati in serenità e di comune accordo.

Era il 2011 quando i due si sono incontrati per la prima volta. Michelle e Tomaso si sono ritrovati ad una cena e si sono sposati nel 2014. Fu Vittorio Feltri, un noto giornalista, a farli conoscere. Oggi la coppia ufficializza la separazione, lasciando di stucco conoscenti, colleghi e fan.