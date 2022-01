Natalia Paragoni distesa sul divano è in ottima compagnia: i fan notano però un particolare. Sarà vero? – FOTO

La showgirl ha pubblicato uno scatto con l’ultimo acquisto per la casa in montagna, la community però nota un dettaglio sul suo viso…

Lei è la modella nota per aver partecipato come corteggiatrice a “Uomini e Donne” dove conosce il fidanzato Andrea Zelletta con cui ancora oggi è legatissima.

Classe 1997 e originaria di Sondrio, Natalia Paragoni è attivissima sui social dove condivide ogni momento della sua vita privata e lavorativa come influencer di abbigliamento e beauty.

Ieri però nel suo profilo Ig non ha potuto non ringraziare il noto marchio Conforama per il divano nuovo che le è arrivato nella casa in montagna dove è stata con la famiglia a sciare fino a ieri prima di rientrare a Milano.

“Grazie a @conforama_it la mia casa in montagna prende forma 💫 Troppo bello questo divano-letto ISABEL, con tessuto antimacchia, interamente sfoderabile e lavabile. Approvato da me e Gigi!”. I fan notano però un particolare nel suo viso, lo vediamo meglio?

Natalia Paragoni insospettisce, cosa le è successo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

La foto usata per promuovere il divano nuovo che le è arrivato la vede seduta comodamente accanto al suo bulldog francese Gigi, Natalia indossa una tuta nocciola, giacca fantasia scozzese e calzini comodi per restare in casa. Anche il suo cagnolino sembra in posa per lo scatto di rito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Mi fai toccare il cielo con un dito”, Adriana Volpe bella da morire: si guarda proprio lì… – FOTO

Tutto apposto se non fosse per quel particolare che in molti hanno sottolineato tra i messaggi a margine. Una follower chiede tra i vari commenti di apprezzamento del divano e del bellissimo Gigi se la giovane è incinta: “Ma Naty sei incinta?” a cui seguono puntualizzazioni di altre due fan, “Infatti ho pensato la stessa cosa perché in viso è diversa”, “Anche io l’ho pensato…La faccia è diversa”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Michelle Hunziker, divorzio imminente da Trussardi: il motivo svelato su Instagram

Non c’è stata nessuna risposta della giovanissima, rimane quindi il mistero di una possibile gravidanza in corso.

Non si può escludere nulla però, il viso gonfio magari è solo dovuto all’abbronzatura eccessiva presa in montagna o all’uso massiccio degli occhiali da sole usati per scendere con lo snowboard dalle piste innevate. Attendiamo maggiori informazioni proprio dalla diretta interessata.