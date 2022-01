“Notare la bellezza di lei..Lui invece…” Nunzia De Girolamo in compagnia di un uomo…le domande dei fan…FOTO

La favolosa ex politica italiana Nunzia De Girolamo ha pubblicato una nuova foto in cui non è sola: con lei c’è anche…

La bellissima conduttrice televisiva italiana ha incendiato il web con una foto scattata allo specchio: i fan sono fuori controllo!

Nell’immagine Nunzia non è sola: con lei c’è anche il suo collaboratore e amico Gabriele Di Marzo.

Nella didascalia la bella influencer ha scritto: “Sapete che oggi è il Blue Monday? Il giorno più triste dell’anno“. E ancora: “Io, ammetto, ne ho visti di peggiori”.

La De Girolamo posa con indosso un aderente vestitino nero, che risalta le sue curve spaziali: impossibile staccarle gli occhi di dosso!

Siete curiosi di vedere il post che ormai è finito sulla bocca di tutti? Reggetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Nunzia De Girolamo, la bellezza in persona: la FOTO è vietata ai deboli di cuore!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Harry, la sua profezia clamorosa è diventata realtà: William coinvolto, retroscena da brivido

La foto della magnifica ex Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, nel governo Letta, è diventata virale dopo pochissimo tempo dalla condivisione.

Nell’immagine, scattata a Roma, la nota presentatrice televisiva viene immortalata in piedi, con una mano su un fianco, lo sguardo rivolto verso il riflesso di se stessa ed un’espressione piuttosto seria e sensuale: Nunzia De Girolamo ha fatto strage di cuori!

Il post è stato un successone ed ha ottenuto migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tutti più che positivi.

Tra questi si legge ad esempio: “Da notare la bellezza di Nunzia e la versatilità di Gabry”; “Eri splendida Nunzia: un fisico da paura”; “Oggi già che ci sei tu va meglio” oppure “Stupenda… sempre in forma!”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Amadeus in difficoltà durante la diretta: “Come è potuto accadere?”. Mai visto così

Non c’è dubbio: la splendida quarantaseienne è il mix perfetto tra bellezza, fascino ed eleganza!