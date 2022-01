Coppia di fidanzati trovata morta in una palazzina: indagano i carabinieri

Una coppia di fidanzati è stata trovata morta nelle tromba delle scale di una palazzina disabitata a Padova. Indagini in corso.

Dramma nel pomeriggio di lunedì a Padova, dove un uomo di 54 anni e la compagna, una 36enne, sono stati ritrovati morti nella tromba delle scale di una palazzina disabitata. Lanciato l’allarme, presso il condominio sono arrivati i soccorsi del 118 ed i carabinieri che hanno rinvenuto i due cadaveri, entrambi con una corda stretta attorno al collo. Da quanto emerso sino ad ora, il 54enne e la fidanzata si sarebbero tolti la vita impiccandosi. Da chiarire le ragioni che avrebbero spinto la coppia a compiere un simile gesto.

Agghiacciante scoperta ieri pomeriggio, lunedì 17 gennaio, in una palazzina disabitata di Padova, sita in via San Giovanni di Verdara, dove una coppia di fidanzati è stata trovata morta. Si tratta di un uomo di 54 anni e della compagna di 36enne, entrambi originari del capoluogo di provincia veneto.

Stando a quanto riportano i colleghi della redazione de Il Corriere del Veneto, qualcuno avrebbe lanciato l’allarme chiamando al numero unico per le emergenze intorno alle 17:30. Dopo la segnalazione, presso la palazzina si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 ed i carabinieri che si sono trovati di fronte la drammatica scena: i due fidanzati impiccati con una corda al collo nella tromba delle scale dell’edificio.

Sono scattate, dunque, le indagini dei militari dell’Arma che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Non sembrano, scrive Il Corriere del Veneto, esserci dubbi per gli inquirenti, i quali sarebbero convinti che si sia trattato di un doppio suicidio. Da chiarire, però, quali siano le motivazioni che avrebbero portato la coppia a compiere il gesto estremo e chi avrebbe lanciato l’allarme al 118. La palazzina, dove i due sono stati trovati, difatti, è completamente disabitata, ma pare che la coppia avesse le chiavi per entrare, circostanza confermata dai proprietari.

A far maggiore chiarezza saranno i prossimi accertamenti dei militari dell’Arma che si stanno occupando del caso. Il 54enne e la fidanzata, scrive Il Corriere, pare avessero avuto problemi di dipendenza da alcol e sostanze stupefacenti.