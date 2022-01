“La più bella dell’universo” Paola Iezzi in lingerie rosso fuoco atterrisce, la posa è fulminante – FOTO

Paola Iezzi in lingerie tiene a bado la noia, e la sfrutta per creazioni da standing ovation. Una quarantena così originale non si era mai vista.

Costretta ad affrontare gli alti e bassi della quarantena nel capoluogo lombardo, la cantante, disk jockey, e produttrice Paola Iezzi, mantiene da oltre quattro giorni in continuo aggiornamento il suo seguitissimo profilo Instagram. La costante presenza dell’artista canora di “Mon Amour” in rete inizia però a divenire, di ora in ora, sempre più sorprendente.

Fra interessanti ritratti domestici in diretta dalla sua abitazione al centro di Milano, ed alcune carrellate di ricordi, fra cui quest’oggi l’emozionante preferenza di voler zoomare sull’uscita nel 2009 del suo primo EP, “Sola“, l’ex co-protagonista dello sfavillante duo di “Paola&Chiara” pubblicherà ora un’altra coppia di fulminanti contenuti.

“La più bella dell’universo” Paola Iezzi in lingerie rosso fuoco atterrisce, la posa è fulminante

