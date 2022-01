Appetito di cose belle? Ci pensa Andrea Delogu a saziarlo in pochi istanti. Gli ultimi scatti sono visionaria sensualità in rosso.

Tornata con ancor più grinta dopo la totalmente immersiva parentesi di vita in quel degli Stati Uniti, la conduttrice, speaker e scrittrice Andrea Delogu continua a raggiungere vette sempre più alte. Dall’uscita, solo due settimane fa, del suo nuovo tesoro di narrativa italiana, dal titolo “Contrappasso” e pronto a raccontare un mondo “radicalmente cambiato” e della necessità d’intervenire con un’indagine segreta, la voce di “Nodi” ha anche ricoperto il ruolo di commossa protagonista ad un’importante serata televisiva svoltasi quattro giorno fa. In occasione della tanto attesa ripartenza di “Notre Dame de Paris Italia“.

Quest’oggi però, martedì 18 gennaio, qualcos’altro nella vita della nobile e preziosa amica di Rai Radio 2 potrebbe star cambiando. Scopriamo ora di cosa si tratta.

“Red Power, più sexy che mai” Andrea Delogu e “che voglia di…” è più deliziosa di una carbonara – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Nonostante l’amore dei suoi fan per la carbonara, o le tipiche orecchiette alle cime di rama, stavolta sarà il momento del podio per delle buonissime “Tagliatelle al ragù“. Ad informare i suoi spettatori, curiosi ed in attesa della sua mossa social giornaliera, è la stessa Andrea in didascalia. “Siete d’accordo?“, chiederà infine. Ma la risposta, nonostante appunto qualche iniziale esitazione, sembrerà proprio essere la stessa. “Sì“.

A convincere con più enfasi, invece, sarà un trucchetto nella manica dell’amabile speaker. Il quale verrà subito smascherato dalla folla, come in un film americano: “Red Power Hair“. Gli scatti su delicato sfondo albicocca, realizzati dalla fotografa professionale Chiara Stampacchia, metteranno nel frattempo ben in risalto la meravigliosa chioma di Andrea.

“L’Oracolo del Sud“. La conduttrice ne è fiera sin dagli albori. Ed effettivamente, ad oggi, sarebbe ormai difficile pensare a lei senza questo inebriante bagaglio di pensieri fluttuanti. Perciò nessun cambiamento in vista, almeno per adesso. Ma, d’altronde, andando oltre quella che si dimostra come una gran “voglia di… capelli rossi“, Andrea avrà dell’altro da mostrare. A colpire sarà, in egual misura, anche il total look esibito e firmato da “H&M“. Si tratta di un bianco tailleur in raso. E perfetto per fare da contrasto al suo essere l’inimitabile: “La Rossa”.

Alla cura dei dettagli, infine, la nota make-up artist Valentina Sguera e l’altrettanto celebre costume designer Flavia Tomassi.