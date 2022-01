Come risparmiare in cucina? I consigli per controllare le spese di casa

Scopriamo i comportamenti più responsabili da adottare per risparmiare nella gestione quotidiana della cucina in vista dei prossimi aumenti delle spese in bolletta.

Esistono alcuni semplici trucchi per risparmiare soldi ed energia anche tra le mura di casa, soprattutto nell’ambiente della cucina. È il luogo della convivialità per eccellenza, lo spazio in cui utilizziamo con frequenza elettrodomestici e sperimentiamo nuove pietanze e manicaretti. È fondamentale, perciò, porre attenzione anche alle più semplici operazioni di preparazione dei cibi, in modo da ottimizzare i tempi e moderare il consumo di luce e gas. Vi mostriamo come sia facile controllare le spese di casa e risparmiare allo stesso tempo!

I suggerimenti da adottare in cucina per risparmiare sulle spese di luce e gas

Gli elettrodomestici fanno parte ormai del nostro vivere quotidiano. E’ indispensabile, però, che siano di ultima generazione, cioè con l’indicazione di classe energetica A+++. Questo permetterà di ridurre decisamente i consumi annui e impattare meno sulla bolletta di ciascuna famiglia.

Se per il frigo e il congelatore è bene non alzare troppo la temperatura interna, per il forno può essere utile sapere che il preriscaldamento è pressochè inutile in molti casi, in quanto i nuovi apparecchi possono raggiungere la temperature desiderata in poco tempo. Anche l’utilizzo di attrezzi manuali, come la grattugia e il passaverdura a manovella, si dimostreranno dei validi alleati in cucina, pratici ed economici. Non è sempre necessario affidarsi alla tecnologia, i vecchi metodi funzionano ancora molto bene!

Perfino la preparazione dei cibi può essere fatta senza sprechi. Fondamentale, infatti, è l’utilizzo del coperchio su pentole e padelle che farà dimezzare i tempi di cottura con conseguente risparmio di gas e la cottura al vapore, una tecnica molto salutare piuttosto usata in cucina che consente di cuocere più cibi su di un unico fornello in tempi davvero rapidi.

Un ultimo trucco riguarda il riscaldamento degli alimenti che, se conservati in frigorifero, potranno essere sistemati a temperatura ambiente un’ora prima della preparazione, in modo da ridurre i tempi di cottura e quindi la spesa in bolletta.