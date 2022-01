La nuovissima linea di lingerie lanciata da Rihanna è il segreto per un San Valentino 2022 all’insegna del sexy e del provocante che non lascia spazio alla volgarità. La cantante ci insegna a tirar fuori la nostra grinta femminile…

La nuova linea di lingerie Savage x Fenty con tanto di lip gloss abbinato, è il segreto di Rihanna per un San Valentino 2022 travolgente e passionale.

Con questi capi indosso, è assolutamente impossibile non tirar fuori tutta la grinta femminile che risiede dentro di noi. Per la festa degli innamorati quest’anno, lasciamoci trasportare dai consigli della cantante e seguiamo le tendenze moda di stagione.

Rihanna ci promette: “riscalda questo San Valentino e sarai delizia“. E’ il caso di fidarci, non credete?

Con il suo brand Fenty, l’influencer ci regala preziosissimi consigli di stile. Dopotutto, il fashion non si limita a ciò che possiamo vedere: si estende anche a quei segreti che celiamo dietro gli abiti in superficie.

Per un attimo, la cantante di Rude Boy ci invita a lasciar fuori dalla porta di casa (o della camera da letto!) i problemi che sta causando Omicron e dedicarci a noi stesse, ammirando e apprezzando quel che siamo, impreziosendo il nostro corpo con accessori incredibilmente sensuali.

A tal proposito, Rihanna ha lanciato una linea di lingerie molto osé abbinata ad un lucidalabbra. Pensata e realizzata appositamente per San Valentino, impossessarci di questi must have del momento sarà il nostro segreto per prestarci attenzione, per coccolarci… e lasciarci coccolare.

A San Valentino 2022, scegliamo di seguire i consigli di Rihanna: grazie per la tua linea di lingerie super sexy

Riferendosi alla speciale confezione regalo che nasconde il body di pizzo rosso con lacci di raso e l’illuminante per le labbra, Rihanna dice: “For you, from you“.

Non c’è modo migliore per ricordarci chi siamo e celebrare il nostro potere e potenziale.

La linea Glossy Flossy di Savage X Fenty e il lucidalabbra Gloss Bomb Heat nella tonalità Lavender Savage, è ispirata alla stessa Rihanna. Nel breve video clip, la cantante indossa la lingerie e lascia che le sue labbra si esprimano attraverso il lip gloss, mentre confessa “Questo V Day è per me… ma tu puoi guardare“.

Senza alcun limite, la fermezza di Rihanna si è concretizzata anche nel nuovo colore di capelli sulla tonalità del rosso che lascia risaltare il completo indossato.

Siamo davanti ad un meraviglioso invito a giocare, a mostrarci senza timore e a manifestare quanto qualunque donna possa essere meravigliosamente attraente.

Per dimostrare che quesi capi si adattano ad ogni sorta di corporatura, Rihanna ha scelto svariate modelle per rappresentare la linea: Lola Leon, Quannah Chasinghorse, Alva Claire, Tess McMillan.

Quest’ultima, già volto associato al brand, per l’occasione ha scelto uno stile alla Bowie: ombretto rosso e pettinatura anni ’50.

Non c’è dubbio, Rihanna ancora una volta si impone come immagine indiscutibilmente associabile al concetto di “sensualità femminile”.