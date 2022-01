Sanremo 2022, uno dei cantanti rischia di non partecipare: “restate in guardia”

La partecipazione di Aka 7even al festival di Sanremo è a rischio. Il cantante potrebbe non parteciparvi. Vediamo cosa è accaduto

Partecipazione al Festival di Sanremo 2022 a rischio per l’ex cantante di Amici Aka 7even. Il giovane nell’ultimo periodo ha riscosso un enorme successo, è amatissimo dal pubblico e tutti attendevano la sua esibizione al festival della canzone italiana. La sua partecipazione potrebbe però essere compromessa e a rivelarne il motivo è stato lui stesso tramite i social.

Aka 7even, perchè potremmo non vederlo a Sanremo

Aka 7even è uno dei big in gara alla 72esima edizione del festival di Sanremo, condotto anche quest’anno da Amadeus. Nelle ultime ore però è giunta proprio dal giovane cantante una notizia che ha lasciato di stucco i fan, in quanto potrebbe compromettere la sue presenza sul palco dell’Ariston. Luca Marzano in arte Aka 7even, è risultato positivo al covid19. Lo ha annunciato sul social instagram tramite una storia pubblicata nelle ultime ore. Una notizia inaspettata che nessuno voleva sentire. Se il cantante non risulterà negativo prima dell’inizio del festival, rischia di non poter partecipare alla kermesse. Il Festival di Sanremo 2022 inizierà il 1 febbraio, mancano davvero pochi giorni.

“Ciao a tutti, volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al covid 19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di coi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte. A presto.” Questo il messaggio che Aka ha rivolto al suo pubblico per comunicare il suo stato di salute.

Il cantante ha rassicurato i fan riguardo la sua salute, fortunatamente non ha sintomi e sta bene. I messaggi di affetto e sostegno da parte di tutto il web non sono mancati. Tutti sperano che il giovane possa risultare negativo il prima possibile così da potersi esibire sul palco del festival.