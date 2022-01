“Sanremo”, la conferma del ritorno più atteso: Amadeus scatena l’entusiasmo

Continua ad allungarsi la lista degli ospiti che saliranno sul palco del Festival di Sanremo. Questa volta il direttore artistico ufficializza un ritorno particolarmente atteso

Mancano due sole settimane alla partenza del Festival di Sanremo che celebrerà sul palco dell’Ariston la sua settantaduesima edizione. Per il terzo anno consecutivo Amadeus condurrà la gara canora alla quale si alterneranno momenti di intrattenimento e ospiti musicali. Alcuni di questi sono già stati resi noti, così come i nomi delle co conduttrici che affiancheranno il direttore artistico nel corso delle cinque serate. Nelle ultime ore, dopo numerose indiscrezioni, è stata ufficializzata una partecipazione particolarmente attesa dal pubblico. Ecco chi tornerà all’Ariston.

L’annuncio di Amadeus: l’atteso ritorno sul palco del Festival di Sanremo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Ancora una volta Amadeus è riuscito a esaudire un desiderio comune ovvero quello di rivedere i vincitori della scorsa edizione del Festival tornare laddove tutto è cominciato. La conferma sulle voci che li vedevano ospiti arriva proprio dal direttore artistico che ancora una volta si affida al TG1 per comunicare al pubblico la notizia.

I Maneskin torneranno sul palco dell’Ariston, un anno dopo la loro vittoria e dopo essere riusciti a conquistare il mondo intero. La band italiana, vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2021, sarà ospite della prima puntata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elisa Isoardi, messaggio inaspettato sui social: fan stupiti dalle sue parole

Nel frattempo Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio continuano a macinare successi anche oltreoceano, dove si trovano attualmente. Dopo aver partecipato a un evento musicale a Los Angeles, i Maneskin saranno protagonisti del noto show Saturday Night Live. Saranno loro gli ospiti musicali della puntata di sabato 22 gennaio che si terrà in diretta da New York City. Un’altra grandissima opportunità per la band che farà in tempo a rientrare in Italia per preparare l’esibizione con la quale infiammerà nuovamente il Festival di Sanremo.

“Non vediamo l’ora di tornare dove l’ultimo folle anno ha avuto inizio“, scrivono su Twitter condividendo uno scatto che li ritrae con il premio dietro le quinte dell’Ariston. In soli dodici mesi i quattro giovani artisti sono stati in grado di portare la loro musica oltre i confini italiani e conquistare il pubblico internazionale grazie al loro talento e carisma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Anna Tatangelo, un tragico arrivederci: la notizia che nessuno voleva ricevere

Per i Maneskin si prospetta un anno davvero impegnativo che li vedrà salire sui palchi dei maggiori festival internazionali e realizzare il tanto atteso tour nei palazzetti italiani. Prima però la tappa più significativa e attesa dai loro fan, quella al Festival di Sanremo.