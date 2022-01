“Un Posto al Sole”, la grande protagonista va via per sempre? L’attrice spiazza tutti

Un Posto al Sole si sta preparando a dei grandi stravolgimenti: Claudia Ruffo, l’attrice che interpreta Angela Poggi, ha rilasciato alcune spiazzanti dichiarazioni

Claudia Ruffo è cresciuta sul set di Un Posto al Sole. Era a malapena una ragazzina quando interpretava il ruolo della figlia adolescente della famiglia Poggi, quella ribelle che passava il suo tempo ad ascoltare musica e da inseguire amori possibili. Quando nella sua vita è entrato Franco Boschi, è cambiato tutto: il loro amore ha fatto sognare milioni di telespettatori e, in tutti questi anni, hanno superato ogni tipo di crisi uscendone sempre più forti. Oggi sono una coppia sposata stabile, ma una tempesta sta per arrivare all’orizzonte.

Un Posto al Sole, Claudia Ruffo lascia la soap? Tutta la verità

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a C l a u d I a R u f f o (@ c l a u d I a r u f f o _ _)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Ti sta benissimo” Alessandra Amoroso look disarmante, è meglio di un gelato alla crema – FOTO

Claudia Ruffo, nelle ultime settimane, ha lasciato la soap. Angela ha rivelato alla sua famiglia di avere un lavoro molto importante da fare fuori Napoli. Quello che tutti si stanno chiedendo, adesso, è che fine farà il suo personaggio ma anche la famiglia Boschi in generale. In una intervista che ha rilasciato, Claudia ha rivelato di essere cresciuta insieme ad Angela e di voler cominciare ad affiancare nuovi progetti alla soap opera napoletana.

Dunque pare proprio che l’attrice abbia deciso di cominciare a guardarsi intorno e di uscire da questa routine. Se alla fine dovesse definitivamente lasciare la soap, sarà davvero una svolta epocale considerando che sono tantissimi anni che il personaggio di Angela ci fa compagnia tutte le sere su Rai Tre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Storie italiane”, Al Bano su “Sanremo 2022”: “Avrei voluto concorrere con loro”

Dunque non ci resta che augurare tantissima fortuna a Claudia e sperare che il suo addio non sia definitivo: non siamo certamente pronti a dire addio ad una delle storie d’amore più belle di tutta la soap.