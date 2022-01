“Che bel pezzo di…”, Vanessa Incontrada, tre FOTO che scaldano l’atmosfera. La visuale è mozzafiato

Vanessa Incontrada pubblica tre scatti in un post su instagram: “Mi fai venire in mente il video di Alanis Morissette “Ironic”.

Nata a Barcellona, classe 1978, sagittario, Vanessa Incontrada è figlia di madre spagnola, catalana, e padre italiano. Cresciuta tra Barcellona e Follonica la Incontrada oggi è attrice, conduttrice televisiva ed ex modella di origine spagnola. Solo a 17 anni Vanessa diventa indossatrice. Anche quando si trasferisce a Milano, nel ’96, continua a lavorare come modella. Dopo alcune conduzioni sulla Rai, insieme a nomi importanti come Peppe Quintale, Michele Mirabella e Giancarlo Magalli, la sua popolarità ha inizio nel 2004 con la co-conduzione del programma televisivo comico Zelig, a fianco di Claudio Bisio, in sostituzione della collega Michelle Hunziker. La conduzione di Zelig ha fine nel 2010. La modella e conduttrice in quegli anni diventa anche attrice prendendo parte a numerose pellicole italiane del genere commedia. La sua carriera di attrice andrà poi di pari passo con quella di conduttrice.

Vanessa Incontrada con il suo look semplice fa breccia nel cuore dei fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Dopo più di 20 anni di carriera, Vanessa Incontrada incontra il giudizio offensivo della gente, quando si espone in pubblico con qualche chilo in più, a seguito di una gravidanza. La sua carriera da modella l’ha portata a seguire rigide regole riguardo al suo peso. Da qualche anno, la bellissima Incontrada si fa portavoce del movimento di Body Positive che esonera le donne dai vincoli di peso, vincoli che portano le donne all’anoressia, a una distruzione dell’autostima, a un senso di inadeguatezza.

“Una bellezza semplice e genuina” così la definiscono i fan e per questo la ammirano. Vanessa Incontrada da un seguito di oltre 2 milioni di followers sulla piattaforma social. I suoi fan sono completamente a sostegno dei valori dell’attrice. La Incontrada è fidanzata da tempi molto lunghi con Rossano Laurini e ha un figlio, ma non ama mettere su piazza la propria vita privata.

Poco fa la showgirl ha postato tre foto di se stessa su instagram e i fan sono impazziti. Un fan le ha risposto: “Mi fai venire in mente il video di Alanis Morissette Ironic”. Un altro fan le ha commentato: “Eccola la più bella dello spettacolo. Per me imbattibile“. Un altro ancora: “Che bel pezzo di donna“. Nei tre scatti vediamo Vanessa con gli occhiali da sole in una bellissima giornata invernale, che indossa un cappotto marroncino e un cappello dalla tonalità di marrone più scura.

Insomma la semplicità di Vanessa Incontrada è ineguagliabile. Oltre che per la sua bellezza e la sua bravura, sarà forse questo suo lato che avrà fatto innamorare i suoi fan? Probabilmente.