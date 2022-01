Un’ultima dichiarazione in agrodolce da parte di Sonia Bruganelli fa scoprire al pubblico il suo lato nascosto. La “dura verità” è nelle sue parole.

Una delle donne più seguite della televisione italiana ed in pole position ora al reality del “Grande Fratello Vip“, la produttrice romana Sonia Bruganelli è ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica per le sue ultime dichiarazioni.

Cosa si cela dietro il duro volto, specializzato in Scienze della Comunicazione e classe 1974, di Canale 5? Quest’oggi, un’intervista inedita, porterà finalmente alla luce alcuni dettagli sulla sua personalità che il pubblico non sospettava di poter scoprire così facilmente.

“Dietro un apparente aggressività” Sonia Bruganelli svela cosa nasconde dietro la sua maschera – FOTO

“Se c’è una cosa che ho imparato nella vita“, esordisce in didascalia da meravigliosa prima donna la Bruganelli “è che l’apparenza inganna parecchio“. Una citazione che risalterà in grande stile anche grazie al suo portamento, sempre impeccabile e stavolta in blu notte. Nonostante, appunto, alcune note caratteriali talvolta facilmente criticabili dal pubblico dei mass media. Ma cosa nascondono?

In copertina per il noto settimanale “Chi“, diretto dallo stesso conduttore del “GF Vip”, Alfonso Signorini, la Bruganelli afferma. “Cattiva io? Ho un cuore di panna“. Il ringraziamento al giornalista milanese sembrerà mettere a tacere i vari rumors insorti a proposito delle loro ultime discussioni in diretta. Sonia lo ringrazia per aver dato lei un’occasione per raccontarsi. Un ulteriore riconoscimento sarà rivolto anche a Gabriele Parpiglia. “Perché ci ha messo anche parte di quello che lui ora sa di me. Ho provato a raccontare qualcosa in più…”

Sarà vero? A confermare però la suddetta affermazione interverranno unanimemente i telespettatori del piccolo schermo. Fra i numerosi commenti ricevuti di seguito a quest’ultimo contenuto social dell’imprenditrice, due in particolare sembreranno cogliere il parere della folla. “Sempre bellissima ed affascinante… Di solito è così…“, scrive un ammiratore di Sonia. “Dietro un apparente aggressività“, difatti “si nasconde tanta dolcezza…”

“Ti adoro perché sei così diretta” concluderà infine un ultimo utente non potendo distogliere lo sguardo dalla sua bellezza stavolta a 360°. “Mi sei proprio entrata nel cuore“.