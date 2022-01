Aka7even positivo al Covid, il giovane concorrente potrebbe decidere le sorti del Festival di Sanremo 2022.

Mancano poco meno di due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2022, ma oggi il talent show più famoso del nostro paese affronta un pericolo da non sottovalutare: il Covid. A pochi giorni dall’inizio della competizione spuntano i primi sintomi di chi, purtroppo, non è riuscito a sfuggire alla variante Omicron.

Aka7even positivo al Covid, strage al Festival di Sanremo: massimo allarme

Parliamo di Aka7even, giovanissimo artista che parteciperà al Festival di Sanremo con il brano inedito “Perfetta Così”. Il ventunenne, come tanti suoi coetanei, non è riuscito ad evitare la variante Omicron, e ieri pomeriggio ha scritto su Instagram: “Ciao a tutti, volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte! A presto, Aka”.

Nel frattempo sul palco dell’Ariston sono già iniziate le prove generali, e nessuno può fare a meno di ricordarsi di ciò che è accaduto a Irama l’anno scorso. Il cantante, infatti, è stato in contatto con colleghi positivi pochissimi giorni prima della messa in onda, e ha dovuto rinchiudersi in hotel per tutta la durata del Festival. Rimasto in gara, ha partecipato a Sanremo 2021 con la registrazione di una delle ultime prove fatte sul palco, perdendo ovviamente molti punti. Amadeus ha annunciato che, in caso qualcuno dei concorrenti risultasse positivo durante queste due settimane, si seguirà lo stesso regolamento dell’anno scorso. Per il momento Aka sembra salvo: forse non potrà partecipare alle prove ufficiali, ma il calendario della quarantena dovrebbe permettergli di partecipare al Festival senza problemi.

Lo staff del Festival deve stare più attento che mai: basta che una sola persona positiva frequenti il teatro, infatti, che tutti potrebbero prendersi il virus, impedendo il corretto svolgimento del talent. Sarebbe una vera tragedia, per cui ci auguriamo che stiano tutti ben distanziati e protetti fino al 6 febbraio, data per la quale sarà tutto finito.