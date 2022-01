Alberto di Monaco, disperato per Charlene: il gesto estremo lascia tutti basiti

Charlene e Alberto di Monaco continuano a catalizzare l’attenzione con la loro presunta crisi. Arriva un gesto inaspettato da parte del marito.

Dispiacere e grande preoccupazione. Queste le emozioni vissute nel principato nelle ultime settimane tra le condizioni di salute di Charlene di Monaco e il suo rapporto sempre più in bilico con il marito Alberto.

Dopo essersi ammalata dallo scorso anno, vivendo per molti mesi in Africa, suo continente di origine, è tornata in Europa. Oggi si trova in Svizzera in una clinica specializzata nella cura delle dipendenze dove ha trascorso le feste. Se Alberto è stato molto vicino alla moglie andando a trovarla spesso, in concomitanza a questo periodo molto difficile è scoppiato uno scandalo sul loro rapporto.

È spuntata infatti una donna, sua presunta ex fiamma, con cui avrebbe tradito l’ex nuotatrice e con cui avrebbe avuto un figlio. Di origini brasiliane, l’amante avrebbe richiesto il test del Dna, ma il reale avrebbe respinto in modo categorico questo esame.

La rivelazione ha fatto tuttavia tremare il principato e la moglie: arriva un gesto disperato per recuperare da parte del figlio di Grace Kelly e Ranieri.

Charlene di Monaco e Alberto: gesto spiazzante

Alberto di Monaco sta tentando di recuperare il suo matrimonio con Charlene. Dopo la fuga di notizie su un suo possibile tradimento e un presunto figlio, il loro legame è stato messo a dura prova.

Già nei mesi scorsi i due non erano più apparsi uno al fianco dell’altro, insospettendo il pubblico. Genitori di due splendidi gemellini, sembra che tra loro non fosse tutto rose e fiori: all’ex nuotatrice la vita reale stava molto stretta, patendone le pressioni.

La malattia misteriosa che l’ha colpita, non avrebbe fatto altro che peggiorare le cose. Per recuperare la situazione in sgretolamento, il figlio di Grace Kelly si è spostato in Svizzera, affittando una villa, per avvicinarsi alla clinica dove la moglie è ricoverata.

Un gesto per essere premuroso quanto più possibile e rinforzare il suo legame con la moglie. Il reale si sposterebbe spesso con un jet privato per stare dietro a tutti gli appuntamenti ufficiali e al contempo stare vicino a Charlene, andando sempre a trovarla.