“Vorrei essere al suo posto” Anna Tatangelo, il look in dolce compagnia: trasparenze su tutto il corpo – FOTO

Anna Tatangelo trascorre la serata in dolce compagnia, le foto fanno girare la testa ai fan: trasparenze su tutto il corpo. Le curve della cantante sono una tentazione irresistibile

Una delle coppie rivelazione del 2021 è senza dubbio quella rappresentata da Anna Tatangelo e Livio Cori, con tanto di approvazione da parte del pubblico. Un anno dopo l’annuncio ufficiale della separazione con Gigi D’Alessio, subentra di nuovo l’amore nella sua vita, portando con sè emozione e felicità.

Il primo a conoscere il nuovo partner è stato proprio il figlio Andrea, priorità assoluta per la cantante, che ha voluto tutelare in tutti i modi la sua serenità. Un passo dopo l’altro, con calma e nello stesso tempo trasporto, costruisce la relazione con il cantante napoletano, dichiarata nel corso della scorsa estate.

In molti hanno notato un cambiamento nella conduttrice, che negli ultimi mesi appare più radiosa che mai. Il dettaglio non sfugge ai followers anche nell’ultimo post pubblicato su Instagram, che racconta la serata trascorsa in dolce compagnia.

Ad attirare l’attenzione è soprattutto la travolgente bellezza di Anna Tatangelo, che per l’occasione ha scelto un look estremamente provocante: le trasparenze lasciano i fan senza respiro

Anna Tatangelo, l’outfit seducente per la serata romantica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Visibilmente serena, Anna Tatangelo è di nuovo felice al fianco di Livio Cori e non intende nasconderlo. La conduttrice di “Scene da un matrimonio” vive un periodo decisamente appagante della sua carriera, e particolarmente emozionante sul piano personale.

Si definisce “innamorata” anche se non ci sarebbe bisogno di specificarlo, come riscontrano i fan di seguito all’ultimo post pubblicato dalla cantante su Instagram. Una cenetta romantica di coppia evidenzia la complicità che traspare dai loro sorrisi.

Ma ovviamente è ben altro ad attirare l’attenzione dei più, e per la precisione si tratta del sbalorditivo outfit di Anna Tatangelo, che per l’occasione si mostra nella sua versione più sexy, senza rinunciare all’eleganza.

Una straordinaria capacità quella di miscelare raffinatezza a dettagli dal sapore puramente provocante, una caratteristica del suo fascino irresistibile, che non può fare a meno di esercitare. In un total black da urlo, sfoggia il mini dress traforato dalle trasparenze evidenti, svelando l’intera silhouette.

Curve da capogiro in primo piano e sguardo magnetico verso l’obiettivo, così i fan rimangono senza respiro ad ammirare la sua bellezza: “Vorrei essere al suo posto“, “Splendida“, “Il Top“.