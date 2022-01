“Ti aspettavamo”, l’annuncio di Irama: dopo Sanremo la sorpresa più bella per i fan

Prima del suo ritorno sul palco dell’Ariston Irama ha voluto sorprendere i fan con l’annuncio dell’uscita di “Il giorno in cui ho smesso di pensare”

Tra sole due settimane farà ritorno al Festival di Sanremo, dopo la sfortunata esperienza dello scorso anno che lo ha costretto a partecipare a distanza. Parliamo di Irama che sarà nuovamente in gara con il brano intitolato “Ovunque sarai“. A differenza de “La genesi del tuo cuore” questa volta il cantante si presenterà con una ballad introspettiva, che farà parte di un progetto ben più ampio presentato sui social proprio nelle ultime ore. Irama ha infatti sorpreso i fan con un annuncio piuttosto atteso.

Irama presenta il nuovo album: quando uscirà “Il giorno in cui ho smesso di pensare”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Irama (@irama.plume)

Una notizia che i suoi fan attendevano con trepidazione e che arriva a quattro anni di distanza dall’uscita del suo ultimo progetto discografico. Irama ha voluto annunciare l’uscita del suo nuovo album e lo ha fatto attraverso un video postato sui suoi canali social.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Ferragnez, qual è il loro titolo di studio? Cosa hanno studiato Fedez e Chiara Ferragni

L’artista precipita nel vuoto, accompagnando le immagini da alcune parole. “La verità è che non ho mai avuto paura di schiantarmi. […] Ho strappato la mia pelle per trovare la mia vera carne, quello che sono realmente. Per rinascere a volte devi spegnere la luce all’universo” -racconta la voce di Irama- “io l’ho fatto e credimi i mostri non sono quelli del buio“.

Poi lo sguardo si rivolge alla camera, dritto negli occhi di chi osserva: “Guardo il sole che spacca l’orizzonte, la mia ombra che è sempre più vicina alla strada, è giorno: il giorno in cui ho smesso di pensare“. Con queste parole annuncia l’uscita di “Il giorno in cui ho smesso di pensare“, il suo nuovo album che potremo ascoltare a partire dal prossimo 25 febbraio.

Il progetto arriverà dopo qualche settimana dalla conclusione del Festival di Sanremo -che terminerà sabato 5 febbraio- dando così modo al pubblico di godersi il nuovo singolo in attesa di poter ascoltare il tanto atteso disco.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> gIANMARIA, dopo “X Factor” volta pagina e su Emma rivela: “Ci siamo completati”

Dopo aver rilasciato diversi singoli di successo -da “La genesi del tuo cuore” certificato tre volte disco di platino e “Melodia proibita” certificato platino- è giunto il momento per Irama di presentare al pubblico ciò su cui ha lavorato in questi ultimi anni. Il primo assaggio arriverà proprio sul palco dell’Ariston.