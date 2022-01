Aurora Ramazzotti, mamma Michelle torna single : la ragazza reagisce così, i dettagli

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati, come ha reagito Aurora Ramazzotti alla notizia? Tutti i dettagli

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi annunciano la fine del loro matrimonio, la storia d’amore durata dieci anni è giunta al termine e la coppia ha ufficializzato la notizia attraverso un comunicato pubblicato dall’Ansa.

“Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. – c’è scritto – La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano, la reazione di Aurora Ramazzotti

La notizia riguardante la separazione tra Michelle e Tomaso ha lasciato tutti di stucco e sono in tanti a domandarsi come ha reagito la figlia della conduttrice, molto affezionata al marito della madre.

Aurora Ramazzotti è la primogenita di Michelle Hunziker nata dal primo matrimonio con Eros Ramazzotti. Mamma e figlia hanno un rapporto speciale, nonostante in passato abbiano vissuto dei momenti di incomprensione.

Le due si confidano per ogni cosa, parlano di tutto e a rivelarlo sono state proprio le dirette interessate in un’intervista per il magazine tedesco Bild dove la conduttrice ha affermato: “Possiamo parlare di tutto. Anche del sesso. Cioè, in realtà io non parlo della mia vita sessuale ma di quella d Aurora”.

L’influencer per il momento non ha proferito parola sull’argomento della settimana, infatti resta in disparte riguardo alla separazione tra la mamma e Tomaso Trussardi.

La Ramazzotti rispetta il volere della coppia, mantenendo privacy per ciò che è accaduto. Continuerà a trascorrere del tempo con le due sorelline con le quali ha un rapporto meraviglioso. Per il momento non ci sono ulteriori aggiornamenti al riguardo.