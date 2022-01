“Baci al Miele” Giusy Ferreri scollatura e labbra da sogno dietro le quinte, lo spoiler è da batticuore – FOTO

Uno spoiler fiammante in diretta dalle quinte del palco più famoso d’Italia. La posa da sogno di Giusy Ferreri è la prova di un nuovo inizio.

La cantante dal cuore siculo e dalla voce più volte paragonata, per il suo timbro altamente distintivo, alla pluripremiata e prematuramente scomparsa cantautrice britannica Amy Winehouse, è ufficialmente pronta a salire sul palco dell’Ariston. Dopo la fiabesca uscita sulle scene del suo ultimo singolo, dal titolo di “Gli Oasis di una volta“, la cantante classe 1979, Giusy Ferreri, ha ammesso di come per lei partecipare al Festival sia “sempre una grande emozione“. E da vivere, perciò, fino in fondo.

In fervente attesa di vederla nuovamente brillare di propria luce alla 72esima edizione del “Festival di Sanremo“, l’artista canora ha desiderato mostrare pochi istanti fa, a tal proposito, un trepidante spoiler in diretta Instagram.

“Baci al Miele” Giusy Ferreri scollatura e labbra da sogno dietro le quinte, lo spoiler è da batticuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giusy Ferreri (@giusyferreriofficial)

“Il Buongiorno si vede dal mattino“, scrive Giusy in didascalia alla sua ultima istantanea. Immortalatasi in una mise en place estremamente elegante e formalizzata dalla scelta di un tailleur nero dalla vertiginosa scollatura, l’artista preferirà indossare al contempo un paio di voluminosi ed eccentrici occhiali da Sole. Accompagnati, anch’essi, da un sfavillante girocollo in Swarovski.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Dietro un’apparente aggressività” Sonia Bruganelli svela cosa nasconde dietro la sua maschera – FOTO

“Step by Step“, aggiunge la cantante alludendo alle prove della futura performance in attuale svolgimento. Giusy promette quest’oggi ai suoi fan dei “miracolosi baci al Miele“. Nel mentre l’omonimo brano, che attende si essere presentato al Festival della canzone italiana, continua immancabilmente a suscitare grande curiosità tra gli ascoltatori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Hunziker-Trussardi, cosa sappiamo delle figlie Aurora, Sole e Celeste? Dopo la separazione la decisone sul loro futuro

“Aspettiamo con trepidazione!” tuona un fan. Infine, rispondendo ai sempre più insistenti quesiti delle sue ammiratrici, Giusy vorrà anche svelare il nome del brand che ha firmato, con interezza, il suo outfit della giornata.

Si tratta dalle maison di lusso, ancor più celebre in questo 2022 per la sua estrema nota di creatività, Philipp Plein.