Osservando attentamente il look total white di Chiara Ferragni, si ha l’impressione di essere già in Primavera. E’ il modello in assoluto più romantico della stagione… non a caso, l’influencer lo ha sfoggiato per festeggiare in anticipo San Valentino.

Svelati attimi d’intimo romanticismo tra la coppia più seguita di Instagram Italia: sul profilo di Chiara Ferragni, questi giorni, possiamo sognare nel guardarla dedicare del tempo al suo matrimonio con scatti che già anticipano San Valentino. E l’outfit total white selezionato per l’occasione dall’imprenditrice digitale concretizza al meglio questa dolcezza fiabesca: il maglione bianco corto a righe abbinato al pantalone ton sur ton con le piume ci fanno letteralmente sognare.

Abbiamo superato le vacanze di Natale seppur con non poche difficoltà. Anche la coppia Ferragnez ha combattuto contro il Coronavirus e tutti gli italiani chiusi in quarantena si sono divertiti a trascorrere le festività in compagnia dei loro post e delle loro stories.

Ma ora che sono di nuovo liberi, Chiara e Fedez si sbizzarriscono in fatto di avventure. I loro fan vengono costantemente aggiornati sui movimenti e le emozioni che vivono i due vip, anche se le loro uscite prevedono attimi dedicati esclusivamente alla coppia e al matrimonio.

Gli ultimi post Instagram di Chiara Ferragni, infatti, la riprendono intenta a godersi una cena estremamente romantica con suo marito, sommersa da petali di rose e candele.

Insieme al dessert a forma di cuore, è impossibile non notare il look accuratamente scelto dall’influencer per quest’occasione. Ci è di immensa ispirazione per scegliere cosa indossare la sera della festa degli innamorati.

I consigli di Chiara Ferragni per San Valentino: un candido look total white per un estremo romanticismo

Viene in questo modo smentita ogni voce relativa ad una crisi tra i Ferragnez.

Come unico commento legato a queste immagini che mostrano chiaramente le fedi nuziali, c’è il simbolo dell’infinito, infinito come l’amore che li lega.

E quale miglior modo per festeggiare questo immenso legame se non con una cena nel ristorante di Cracco a completa disposizione, nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano, circondati da petali di rosa e candele?

Chiara è meravigliosa nel suo look total white che prevede un maglioncino corto a righe e un pantalone a campana con le piume alla base firmato @seen.users. Ad impreziosire il suo outfit ci sono dettagli molto importanti: l’influencer mostra al pubblico dei social la pantera Cartier che le illumina il polso.

Si tratta di un regalo del rapper: il bracciale Panthère de Cartier è in oro bianco 18 carati, con gli occhi di smeraldo, macchie in onice e naso in onice e diamanti (10,81 carati). Il prezzo da listino di questo ambitissimo gioiello è 318 mila euro.

Si sa, i diamanti sono i migliori amici di una donna. E quale donna non vorrebbe ricevere un simile regalo per la festa degli innamorati?

Nell’attesa del principe azzurro che ci faccia questo dono, imitiamo il look total white di Chiara Ferragni la sera del 14 febbraio!