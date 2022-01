“Voglio un amore così” Chiara Ferragni e Fedez, candele e petali di rosa: la sorpresa che fa impazzire i fan – FOTO

Chiara Ferragni e Fedez a lume di candela in una location spettacolare. Le foto che smentiscono la crisi sono una favola d’amore: i fan possono sognare

È bastato pochissimo per far tremare i fan della coppia più famosa del Web, Chiara Ferragni e Fedez, su una possibile crisi in corso. Una foto postata sul profilo del rapper in cui subito in molti hanno notato la mancanza dell’accessorio più importante: la fede.

Una storia meravigliosa iniziata nel 2016, coronata con la proposta di matrimonio più romantica che si possa ricordare. Era il 30esimo compleanno dell’influencer, quando quello che poi diventerà di lì a poco suo marito la chiamò sul palco della magnifica Arena di Verona per inginocchiarsi davanti a lei.

Il matrimonio si celebra nel 2018, anno di nascita del primo il figlio Leone, seguito nel 2021 da Vittoria. Una famiglia normale, come tante, nonostante l’enorme successo da milioni di followers su Instagram, con i quali condividono ogni tappa del loro percorso.

Mano nella mano, l’uno in difesa dell’altra, non hanno mai creato alcun dubbio sulla solidità della loro relazione, messa in dubbio nei giorni passati per una semplice dimenticanza. Di nuovo insieme, questa volta a lume di candela, riappaiono sul profilo dell’influencer in una location mozzafiato.

Chiara Ferragni e Fedez, un amore da favola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Nel cuore della loro Milano, nel punto più centrale del capoluogo lombardo, Chiara Ferragni e Fedez regalano ai fan un sogno ad occhi aperti. La meravigliosa cornice delle immagini che condividono con i fan è Galleria Vittorio Emanuele, dove si dimostrano forse più affiatati che mai.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE— > Miriam Leone, apoteosi di sensualità in una FOTO rubata: “Sei uno spettacolo”

Dolcissime le effusioni che decidono di catturare con gli scatti che stanno emozionando il web, a dimostrazione di quanto la loro fiamma sia più accesa che mai. Numerose le candele a simboleggiarlo, che illuminano il percorso tempestato di petali di rosa verso la tavola imbandita che accoglie la loro intimità.

I Ferragnez anticipano così San Valentino con fiori e cuori, rompendo le regole delle occasioni per omaggiare il proprio amore. Ogni giorno normale può diventare speciale, in questo caso una vera favola ai tempi dei social.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE— > Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker si separa e lui reagisce così: sconvolgente

Per questa cena speciale l’influencer non poteva esimersi da stupire i followers con un look particolare, scegliendo l’eleganza in una chive decisamente straordinaria. Non il solito abito per Chiara Ferragni, che sceglie la maglia crop in panna abbinata ai pantaloni, veri protagonisti dell’outfit.

Bianchi e svasati, disegnano perfettamente la silhouette, con il dettaglio di piume alle caviglie che esaltano il suo charme. Strepitosa la scelta di abbinare le scarpe a punta metallizzate, e ancora una volta è lei la regina indiscussa del social: “Bellissimi“, “Meravigliosi“, “Voglio un amore così“.