Un aneddoto del passato su rivelazione di Claudia Mori lascia interdetti i fan del cantautore Adriano Celentano. E’ una verità inattesa.

Il 14 luglio del 1964 il poliedrico artista, attore, cantautore e showman, Adriano Celentano sposa l’attrice, cantante e produttrice, Claudia Mori. Coppia iconica sin dai loro albori, dal loro pressoché parallelo esordio cinematografico, alla più che condivisa passione per la musica, il fascino della loro vicinanza non ha mai mancato d’emozionare i loro sostenitori.

Claudia firma la sua prima interpretazione sul grande schermo già nel ’59, per poi coronare la sua reputazione d’attrice con altre importanti pellicole. Fra queste si accredita grande rilievo a “Sodoma e Gomorra“. Film in cui la Mori apparse al fianco di un’altra carismatica diva del cinema italiano di quell’epoca, Rossana Podestà. Il primo incontro tra Claudia e Adriano, invece, avviene le ’63. Ad un solo anno dal loro matrimonio. Fra i due scoppierà improvvisamente l’amore sul set di “Uno Strano Tipo“.

Claudia Mori, la verità su Celentano gela il pubblico: “ho sposato uno sconosciuto…”

“Quando ho incontrato Adriano non era nessuno“, rivela con grande sorpresa la moglie del grande cantautore milanese. Riuscendo a spiazzare in maniera altrettanto memorabile i loro fan della penisola. L’attrice romana, spiega ad oggi, di come anni fa si sarebbe lasciata catturare da un feeling fin dai primi istanti mostratosi a lei come travolgente. E dunque senza la possibilità di alcuna riflessione.

Sulla decisione di sorvolare a nozze i due avrebbero difatti agito in maniera un tantino affrettata. Ma è stata la mossa giusta? Lo spiegherà più avanti l’attrice raccontando un aneddoto sull’irreprensibile e ribelle interprete di se stesso, nonché suo attuale partner nella vita. “Ho sposato uno sconosciuto“, ammette perciò in diretta il grande amore del “molleggiato”. Ma non finisce qui.

“E da lui, e con lui, ho avuto tutto quello che si può avere in 50 anni“, commenta più avanti la Mori. “Compresi momenti di grande infelicità“. Piedi per terra, dunque, e con uno sguardo nostalgico verso il loro passato, Claudia dimostra di non aver nulla da rimproverarsi. Nè tanto meno nulla, ad ora, di cui doversi pentire.

“Ho avuto amore, rispetto, passione fisica… Che col tempo è diventata desiderio di stare comunque accanto a lui“. Infine Claudia vorrà sentenziare un ultimo accorgimento con l’aggiunta di una profonda nota poetica. “La sera quando vado a letto recito la mia preghiera“.

“E, la prima cosa che dico, è che se dovesse mancare uno dei due: spero di essere io. Non sopporterei il contrario“.