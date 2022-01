Federica Pellegrini, l’annuncio a sorpresa: di nuovo alle Olimpiadi! – FOTO

Federica Pellegrini su Instagram spiazza tutti, la ‘Divina’ sarà nuovamente alle Olimpiadi: l’annuncio pazzesco

Nel 2021, ha regalato, ancora una volta, grandi emozioni a tutti gli italiani, partecipando alla sua quinta Olimpiade. Federica Pellegrini, ai Giochi di Tokyo, è entrata nella leggenda, raggiungendo la quinta finale consecutiva nella sua specialità, i 200 metri stile libero.

Poco importa se alla fine non abbia centrato una medaglia, che avrebbe avuto il sapore di un autentico miracolo. Il suo contributo allo sport italiano rimarrà per sempre. La medaglia stava, oltretutto, quasi per arrivare, nella staffetta mista: il quarto posto suona di beffa, sarebbe stato un risultato straordinario.

La ‘Divina’ ha emozionato anche al momento di dire addio alla piscina, dopo essere stata protagonista assoluta per oltre 15 anni ad altissimo livello. Federica si è sciolta in lacrime, condividendo con tutti gli italiani anche il suo privato e ufficializzando la relazione con il suo allenatore Matteo Giunta.

A sorpresa, sul suo profilo Instagram, dove è seguitissima (oltre un milione e mezzo di followers), Federica però annuncia di prepararsi a una nuova rassegna olimpica.

Federica Pellegrini, clamoroso: la nuotatrice ancora una volta alla rassegna a cinque cerchi

Non si tratta di un suo ritorno in scena dal punto di vista agonistico, tuttavia. Federica si prepara a partire per Pechino, dove seguirà le Olimpiadi invernali del 2022.

La Pellegrini, infatti, dal 4 agosto di quest’anno, è stata nominata membro del Comitato Olimpico Internazionale. Una carica che ricoprirà fino ai giochi estivi di Los Angeles 2028.

Lo scatto all’interno di casa sua, con una suggestiva lampada a cinque cerchi, racconta del profondo legame di Federica con le atmosfere olimpiche, poco importa se invernali in questo caso e poco afferenti alle sue specialità.

La rassegna, che si svolgerà dal 4 al 20 febbraio, vedrà l’Italia provare a ripetere le strepitose imprese di questa estate. Nel 2018, a Pyeongchang, in Corea del Sud, gli azzurri raccolsero in tutto 3 ori, 2 argenti e 5 bronzi. Grande attesa per la nostra portabandiera Sofia Goggia, oro nella discesa libera quattro anni fa e detentrice della coppa del Mondo di specialità.