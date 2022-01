Flavio Insinna rischia grosso: accuse pesantissime. Che provvedimenti prenderà la Rai?

Il conduttore di Rai uno è finito nell’occhio del ciclone. Dito puntato contro di lui. Ci saranno conseguenze?

Flavio Insinna è un conduttore molto discusso e controverso, nonostante sia amatissimo dagli italiani. Nessuno ha potuto dimenticare l’ormai celebre servizio di ‘‘Striscia la notizia’‘, andato in onda qualche anno fa, quando l’allora presentatore di ”Affari tuoi” aveva letteralmente insultato una concorrente del game show.

Oggi ci risiamo, qualcos’altro ha colpito i telespettatori che non sono potuti rimanere indifferenti da quanto è accaduto.

Vi sveliamo, nel dettaglio, quali sono le accuse mosse al conduttore.

Flavio Insinna: l’accusa è clamorosa

Ad aver insospettito i fans è stato il trattamento di favore riservato alla concorrente de ”L’Eredità”, Sara.

Sui social è stato messo alla gogna proprio Flavio Insinna, accusato di aver raccomandato la campionessa di Priverno, località in provincia di Latina.

Gli amanti della trasmissione, colpevolizzano Insinna, ma anche gli autori e la stessa Rai, per aver favorito platealmente Sara con domande estremamente più facili che hanno costretto l’avversario Maurizio ad abbandonare il gioco al ”Triello”.

“Magari sfide più eque ci farebbero divertire un po’ di più e senza sospetti”, “Solita vergogna! Sara va avanti solo perché aiutata sfacciatamente!”, “Le domande di Sara erano facili in maniera imbarazzante”, “Sara ignorante ed aiutata sfacciatamente! Maurizio molto più bravo, ma penalizzato con domande molto più difficili”.

Questi, solo alcuni dei commenti da parte dei telespettatori dello storico programma di Rai Uno, che inizia letteralmente a scricchiolare di fronte a plateali ingiustizie, a detta degli stessi.

Dunque, quali saranno ora le ripercussioni sul programma e soprattutto i provvedimenti che verranno presi nei confronti dell’amato conduttore? La Rai adotterà delle misure per far fronte a tale situazione oppure tutte queste critiche lasceranno il tempo che trovano? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi nelle prossime puntate del longevo game show.