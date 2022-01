Flora Canto ha condiviso una fotografia sul suo profilo in cui indossa un vestitino dotato di meravigliosa scollatura: la foto è uno spettacolo per gli occhi.

Flora Canto sta prepotentemente conquistando sempre più spazio in televisione. La conduttrice sta lavorando anche in Rai e sta ad esempio affiancando Brignano nel programma ‘Un’ora sola vi vorrei’. Sui social è seguitissima dagli italiani, che adorano la sua spontaneità e la sua bellezza impressionante.

L’ex tronista è dotata, inoltre, di un fisico spettacolare e le sue curve accendono con estrema facilità gli animi dei followers. Questa sera, la 38enne ha condiviso una fotografia magnifica in cui indossa un vestitino super scollato.

Flora Canto, la scollatura lascia il segno: che meraviglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Chiara Nasti in micro bikini sconvolge i followers: tutto scoperto… FOTO

Flora, poco fa, ha fatto impazzire tutti condividendo un’immagine pazzesca sul suo profilo di Instagram. La sua bellezza non fa ormai più notizia, ma è impossibile restare indifferenti davanti alla sua esplosività e alla sua sensualità. La conduttrice ha un rossetto che valorizza le sue labbra da infarto.

La scollatura è un qualcosa di favoloso e fa battere i cuori degli ammiratori. Le sue forme continuano ad impressionare l’attentissimo popolo del web. “Di chi sarà il pigiama a righe accanto a me?! Scopritelo stasera alle 21:20 su Rai Due! Vi aspetto a letto come sempre”, ha scritto in didascalia. Il commento di un utente riassume al meglio il tutto. “Sei di una bellezza inenarrabile”, ha scritto l’ammiratore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Nulla di più bello” Mercedesz sotto la doccia è spettacolo inebriante: curve da k.o. – FOTO

Flora, qualche giorno fa, ha fatto un annuncio che ha mandato in visibilio i suoi fans. La nativa di Roma, infatti, ha svelato che a luglio ci sarà il suo matrimonio con Brignano: l’evento si terrà in una location sul mare. I preparativi vanno piuttosto bene anche se mancano da limare alcuni dettagli.