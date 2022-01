Giulia Stabile è stata assente alla scorsa puntata di Amici a causa di un incidente di cui è stata vittima. Vediamo cosa è accaduto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Giulia Stabile è uno dei personaggi più amati del momento. Ha partecipato e vinto alla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi e quest’anno, dopo l’esperienza di Tu Si Que Vales, è tornata negli studi di Amici in qualità di ballerina professionista. Con la sua bravura e la sua risata contagiosa sa farsi amare da tutti. Giulia è fidanzata con l’ex cantante di Amici, Sangiovanni, conosciuto durante il programma. La loro storia ha conquistato il cuore di grandi e piccoli e prosegue a gonfie vele.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Per un San Valentino 2022 decisamente sexy, ci serve la linea di lingerie lanciata da Rihanna

Giulia Stabile assente ad Amici, cosa è successo

Nell’ultima puntata di Amici la ballerina era assente, durante la trasmissione nessuno ha spiegato il motivo di questa insolita mancanza e il tutto ha ovviamente suscitato la preoccupazione dei fan della giovane. Ma a spiegarne il motivo è stata la stessa Giulia tramite una storia su instagram. La ragazza ha avuto un piccolo incidente che le ha impedito di prendere parte alla trasmissione. Niente di grave per fortuna, la fidanzata di Sangio ha spiegato che si tratta solamente di un piccolo infortunio al piede.

Sui social la ragazza ha postato una foto che la ritraeva in uno studio medico, accompagnata dalle seguenti parole: “Ei ho fatto danno e mi sono fatta una piccola lesione, ma abbiamo già iniziato le cure e mi sono fermata. In una settimana mi rimetterò in piedi e ricomincerò subito, non è successo nulla state tranquilli.”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Claudia Ruggeri, la Miss di Avanti un Altro non tradisce: visione dal basso esplosiva – FOTO

A quanto pare non si tratta davvero di nulla di grave e la ballerina ha promesso di aggiornare i suoi fan sul suo stato di salute man mano che le cure andranno avanti.