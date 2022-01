Hunziker-Trussardi, cosa sappiamo delle figlie Aurora, Sole e Celeste? Dopo la separazione la decisone sul loro futuro

Per Aurora si tratta di una seconda famiglia spaccata dopo la rottura di Michelle con Eros, un dolore immenso che fa discutere.

La nota ufficiale giunta all’Ansa che comunica in via ufficiale la loro separazione è stata un colpo al cuore per tutti quelli che li credevano una delle coppie più solide dello spettacolo. Lei una showgirl a tutto tondo, poliedrica e autoironica, lui imprenditore di successo ma anche ottimo padre di famiglia.

10 anni di amore in cui Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono diventati genitori di Sole, nata nel 2013 e di Celeste, venuta al mondo due anni dopo. Le nozze in grande stile appena un anno dopo la nascita della primogenita e una famiglia allargata, grazie anche alla presenza di Aurora, la prima figlia di Michelle.

Anche le storia belle però terminano, nessuna spiegazione sui motivi che li hanno portati alla rottura definitiva ma solo la consapevolezza di volerci essere sempre per l’amore delle loro figlie. La nota infatti specifica:

“Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine”. Pare quindi che non si sarà nessun trauma per le piccoline che avranno modo di crescere comunque accanto ad entrambi i genitori.

Aurora, Sole e Celeste sempre più unite, la famiglia allargata pronta ad esplodere?

Prima erano accumunate dall’avere la stessa madre biologica, oggi anche dal fatto di vivere in famiglie separate in cui i genitori si alterneranno per passare del tempo con loro e vederle crescere.

Aurora, la primogenita di Michelle classe 1995, nel giro di vent’anni vede nuovamente la madre porre fine ad un matrimonio con il padre delle sue ultime figlie, Sole e Celeste.

La giovane influencer ha oggi ben quattro fratelli, due da parte di madre e due da parte di padre. Eros Ramazzotti con Marica Pellegrinelli è diventato nuovamente genitore di Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Una famiglia super allargata che però non pare pesare affatto ad Aurora, al momento tristemente silenziosa sul suo profilo social riguardo la decisione della madre.

Lei dal canto suo, in questi anni si è sempre dimostrata molto carina e accogliente con le sorelle ed il fratello pubblicando non di rado foto con loro, soprattutto le figlie di Michelle, accudite in calorosi abbracci fraterni in cui si nota una somiglianza enorme con i connotati di mamma e papà.

A “Verissimo” l’anno scorso aveva svelato che “Nel giro di quattro anni sono diventata sorella maggiore con 4 fratelli: inizialmente è stato difficile perché non me l’aspettavo, ma poi quando l’ho realizzato è stato bellissimo”. Come avrà preso la nuova separazione della madre ora? Sono in molto a chiederselo.